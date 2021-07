Autohero nouveau partenaire premium du PSG

Quelques jours après l’officialisation d’un partenariat avec un fabricant de cigarettes électroniques, le Paris Saint-Germain annonce l’arrivée de Autohero comme nouveau partenaire global.

Pour accompagner le développement de sa notoriété en France, la société spécialisée dans la vente de voitures d’occasion vérifiées a donc décider de miser sur la puissance médiatique du PSG.

« Nous sommes très fiers qu’Autohero, marque d’AUTO1 Group, devienne partenaire premium officiel de Paris Saint-Germain. Le lancement de ce partenariat marque une étape importante pour nous et souligne notre engagement à révolutionner l’achat de voiture pour les consommateurs en France et au-delà. Avec ce partenaire emblématique du Paris Saint-Germain à nos côtés, nous allons accélérer le développement du meilleur moyen d’acheter une voiture, qui, selon nous, est entièrement en ligne » précise Christian Bertermann, PDG et co-fondateur d’AUTO1 Group SE, dans un communiqué.

Dans le cadre de ce partenariat, Autohero proposera des campagnes publicitaires avec des joueurs du Paris Saint-Germain. La marque Autohero sera bien évidemment visible sur la panneautique LED du Parc des Princes avec notamment le système « Overlay » permettant d’adapter le message en fonction des pays. En outre, un support de visibilité en 3D sera situé derrière le point de corner.

Pour célébrer ce nouveau partenariat, Autohero a réalisé une vidéo promotionnelle dans laquelle la nouvelle recrue du club Georginio Wijnaldum se fait livrer une voiture au Parc des Princes, une Peugeot pour être précis alors que Renault n’a pas renouvelé son contrat de sponsoring avec le PSG signé en 2018.

Société allemande, Autohero est notamment sponsor du DTM et du club de football du Hertha Berlin.