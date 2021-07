La FFTT et le Medef lancent un concours pour offrir du sponsoring maillot à une entreprise méritante

Cette semaine, la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) a annoncé le lancement d’une opération sponsoring en partenariat avec le Medef.

Dans le cadre d’une convention de 3 ans, une entreprise sera mise à l’honneur chaque année sur le maillot des Equipes de France avec une visibilité sur la manche du maillot. L’occasion de mettre en lumière une TPE, une PME ou une startup qui se distingue par ses actions solidaires. Pour cette première année, le Medef et la FFTT mettront en avant une entreprise qui a oeuvré pendant la crise de la COVID-19.

Pour sélectionner les entreprises, un concours est lancé pour recueillir des participations et dossiers.

Les explications de Geoffroy Roux de Bézieux, Président du Medef

« Tous les jours les entreprises aident le sport en France à remplir son rôle sociétal, non seulement par l’éducation des corps mais aussi par la transmission des valeurs de respect des autres, du goût de l’effort, … et plus généralement contribuer à l’éducation des jeunes. Aujourd’hui, la Fédération Française de Tennis de Table est fière à son tour d’aider une jeune entreprise française qui elle aussi de par son action participe au développement de la société française et ses valeurs. » commente Gilles Erb, Président de la FFTT, dans un communiqué.

Le concours gratuit est ouvert à toute entreprise remplissant les conditions suivantes :

• TPE/PME/startup française de moins de 250 salariés

• Créée depuis plus de 3 ans

Il suffit ensuite de déposer un dossier de candidature avec une présentation de l’entreprise et des produits ou services réalisés dans la bataille contre la Covid-19. Il doit être envoyé par mail à l’adresse suivante : fftt@medef.fr avant le 18 octobre 2021.

L’entreprise gagnante sera élue en décembre par un jury composé de 11 membres réunis à travers la Fédération Française de Tennis de Table et le Medef .