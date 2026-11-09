Après avoir perdu les droits de la Liga au profit de DAZN et Disney+, beIN Sports annonce le retour du circuit ATP sur ses antennes dès janvier 2028. Un accord pluriannuel qui renforce son offre de tennis.

Un retour majeur pour beIN Sports. Le diffuseur franco-qatarien a annoncé ce lundi 9 novembre l’acquisition des droits de diffusion de l’ATP Tour en France à partir de janvier 2028, pour plusieurs saisons.

L’accord porterait sur quatre années, jusqu’en 2031. Déjà diffuseur du circuit masculin entre 2014 et 2018, avant son passage chez Eurosport, beIN Sports retrouvera notamment les neuf Masters 1000, l’ensemble des ATP 500 et les ATP Finals.

Cette acquisition vient renforcer une offre de tennis déjà composée du circuit féminin WTA, de Wimbledon, de la Billie Jean King Cup et de la Coupe Davis.

« Destination incontournable pour les passionnés de tennis »

« Notre objectif est d’imposer beIN SPORTS comme une destination incontournable pour les passionnés de tennis », explique Florent Houzot, directeur des antennes, des programmes et de la rédaction.

Ce retour intervient quelques semaines après un revers important sur le marché des droits TV. beIN Sports a perdu la Liga, qu’il diffusait depuis 2012, au profit de DAZN et Disney+.

Les deux plateformes ont récupéré le championnat espagnol jusqu’en 2029, pour un montant cumulé de 23 millions d’euros par saison.

Avec l’ATP Tour, beIN Sports réalise donc un nouvel investissement stratégique dans son portefeuille de droits sportifs.

A lire aussi : beIN SPORTS prolonge avec la LNV et conserve le championnat de France de volley