Cyclisme : XEFI devient le sponsor-titre de l’équipe de Jean-René Bernaudeau dès 2027

Le groupe lyonnais XEFI, spécialisé dans les services informatiques pour les TPE et PME, devient le nouveau sponsor-titre de l’équipe cycliste professionnelle Vendée Cyclisme pour trois saisons, à compter de 2027. La formation dirigée par Jean-René Bernaudeau portera désormais le nom de XEFI.

Présente sur le Tour de France chaque année depuis 2000, l’équipe vendéenne ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l’arrivée de ce partenaire majeur.

Basée aux Essarts-en-Bocage, la formation présidée par Jean-René Bernaudeau et dirigée par Stéphane Heulot, manager général, s’appuie notamment sur une filière de formation qui a révélé des coureurs comme Thomas Voeckler et Sylvain Chavanel.

Un partenariat qui mobilise le réseau de franchisés XEFI

Au-delà de la visibilité offerte par le cyclisme professionnel et le Tour de France, XEFI souhaite mobiliser l’ensemble de son réseau de franchisés autour de ce partenariat.

Les agences du groupe pourront notamment utiliser cet engagement sportif pour développer des opérations relationnelles auprès de leurs clients et collaborateurs.

Ce sponsoring s’inscrit dans la continuité des investissements sportifs de XEFI, déjà partenaire du Vélo Club de Villefranche-Beaujolais depuis 2018.

Les deux structures mettent également en avant leur engagement dans la formation des talents. XEFI dispose notamment de sa propre académie, créée en 2020, tandis que l’équipe cycliste s’appuie sur sa structure de développement Vendée U – Primeo Energie.

Le montant de ce contrat de sponsoring, conclu pour les saisons 2027 à 2029, n’a pas été communiqué.