P&O Ferries devient Partenaire Officiel de Transport Maritime du Grand Départ de Grande-Bretagne 2027 du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift. Un partenariat stratégique pour accompagner la logistique des deux événements entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale.

Avec plus de 300 traversées hebdomadaires, notamment sur les lignes Douvres–Calais et Hull–Rotterdam, P&O Ferries facilitera le transport des équipes, des médias, des partenaires, des véhicules et du matériel.

Le Tour de France 2027 s’élancera d’Édimbourg le 2 juillet, avant de traverser l’Angleterre et le pays de Galles. Le Tour de France Femmes avec Zwift débutera quant à lui à Leeds le 30 juillet.

Un partenariat au cœur de la logistique du Tour

Au-delà de la visibilité offerte par les deux compétitions, ce partenariat met en avant l’expertise logistique de P&O Ferries.

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été désignés Partenaire Officiel du Transport Maritime du Grand Départ de Grande-Bretagne 2027 du Tour de France. Le Tour de France occupe une place à part dans l’histoire du sport, et participer à son retour au Royaume-Uni constitue une véritable fierté pour l’ensemble des équipes de P&O Ferries. Relier le Royaume-Uni à l’Europe est au cœur de notre activité, et nous sommes ravis de contribuer à l’organisation de cet événement majeur. » a déclaré Kasper Moos, directeur général de P&O Ferries

L’entreprise valorisera notamment ses deux navires hybrides, P&O Pioneer et P&O Liberté, conçus pour réduire de 40 % la consommation de carburant et les émissions de carbone par rapport aux navires remplacés.

Ce nouvel accord confirme l’attractivité commerciale du cyclisme professionnel, quelques jours après l’annonce de l’arrivée de XEFI comme sponsor-titre de l’équipe de Jean-René Bernaudeau, qui remplace TotalEnergies.