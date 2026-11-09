Dans la continuité de son partenariat avec la FFR, Novo France s’associe à Louis Bielle-Biarrey. L’ailier du XV de France incarne une campagne de prévention mêlant vidéo et activation dans les tribunes.

Louis Bielle-Biarrey ajoute un nouveau partenariat à son portefeuille. L’ailier du XV de France et de l’Union Bordeaux-Bègles devient ambassadeur de Novo France, dans le cadre d’une collaboration d’un an consacrée à la prévention et à la santé durable.

Annoncé le 2 novembre, cet accord s’inscrit dans la continuité du partenariat entre le laboratoire pharmaceutique danois et la Fédération française de rugby (FFR).

Pour incarner cette campagne, Novo mise sur la popularité de l’international français. Un premier film, diffusé sur les réseaux sociaux de Novo France et relayé par le joueur ce lundi 9 novembre, met en scène l’importance des gestes simples et du collectif pour prendre soin de sa santé.

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« La prévention nous concerne tous, bien au-delà du terrain. Avec Novo, j’ai envie de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’être un champion pour agir pour sa santé », explique Louis Bielle-Biarrey.

La campagne se prolongera les 13 et 21 novembre, à Paris, avec l’activation « L’Étincelle ». Lors des rencontres des Bleus face aux Springboks et aux Pumas, les supporters seront invités à allumer leur téléphone pour créer une ola lumineuse.

Novo précise que ce partenariat concerne exclusivement la sensibilisation à la santé et à la prévention, sans promotion de ses médicaments ou traitements.

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