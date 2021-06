Hard Rock signe un contrat de partenariat de 5 ans avec Lionel Messi

A l’occasion de son 50ème anniversaire, Hard Rock International officialise la signature d’un contrat de partenariat avec Lionel Messi.

Depuis l’ouverture de son premier Hard Rock Cafe à Londres en 1971, la marque Hard Rock qui se décline en cafés, restaurants, hôtels, casinos, produits dérivés,… a signé un contrat de 5 ans avec le footballeur argentin.

Pour accompagner le lancement de ce partenariat, Hard Rock met en scène Lionel Messi dans un spot promotionnel forcément « rock ‘n’ roll ».

« Alors que nous fêtons notre 50ème anniversaire, nous devions nous associer à une icône pour nous aider à célébrer cette date d’une manière inattendue et il n’y avait pas de meilleur choix que le légendaire Lionel Messi. » précise Jim Allen, Président d’Hard Rock International, dans un communiqué.

Côté merchandising, Hard Rock lance une collection de produits « Live Greatness » signé Messi et arborant le numéro 10, le logo de l’argentin et un lion.

Une guitare signée de la star argentine sera exposée dans un des lieux appartenant au groupe Hard Rock, l’annonce sera faite plus tard.

Dans le sport professionnel, Hard Rock est notamment connu pour son contrat de Naming du « Hard Rock Stadium », antre des Miami Dolphins (NFL). Un site qui accueille également un Masters 1000 ATP de tennis et bientôt un Grand Prix de Formule 1.

Une ville de Miami de plus en plus associée à Lionel Messi ces derniers jours depuis les dernières informations concernant une possible signature, un jour, de l’argentin, à l’Inter Miami, franchise MLS de David Beckham.