Il y a un peu plus d’un mois, l’Assemblée Générale Ordinaire du FC Barcelone a validé la proposition du Conseil d’Administration de négocier une opération de financement à hauteur de 1,5 milliard d’euros maximum pour le projet Espai Barça comprenant la rénovation du Camp Nou et la construction d’une nouvelle salle indoor.

Le 19 décembre, les Socios du Barça sont invités à voter électroniquement pour ou contre le projet Espai Barça et son financement.

Alors que de nombreux clubs européens ont rénové où construit des stades capables de générer encore plus d’argent ces 15 dernières années, le FC Barcelone est à la traîne. Le club catalan recense ainsi 67 stades européens (de plus de 40 000 places) plus modernes que le sien.

Naming – le FC Barcelone table sur 48 millions d’euros par an pour le futur Camp Nou et la nouvelle salle indoor

Pour les dirigeants du Barça, la rénovation est donc une priorité économique, justifiée également par un besoin de sécuriser un maximum un stade vieillissant. Avec Espai Barça, le club souhaite proposer le plus grand espace de sport et de divertissement d’Europe.

Avec le futur Camp Nou, la nouvelle salle indoor et le campus, le FC Barcelone compte générer quelques 200 millions de revenus supplémentaires chaque année. Comment ? Grâce aux nouvelles offres d’hospitalités (VIP), aux opportunités sponsoring, à l’organisation d’évènements de type concerts, les activités du campus, ou bien encore grâce aux futurs contrats de Naming du Camp Nou et de la nouvelle salle qui remplacera le Palau Blaugrana (basketball). Dans ces projections, le FC Barcelone table ainsi sur 48 millions d’euros chaque année pour les revenus issus du Naming.