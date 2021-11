Bruno Martini nouveau Président de la Ligue Nationale de Handball (LNH)

Ce matin, l’Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Handball (LNH) a élu Bruno Martini Président de la ligue.

L’ancien gardien de l’Equipe de France et Manager Général du PSG Handball succède à David Tebib, Président par intérim suite à la démission d’Olivier Girault en août 2020.

« Je remercie les dirigeants du handball professionnel qui m’ont accordé leur confiance. Mon engagement vis-à-vis d’eux consiste à défendre l’intérêt général et à travailler en équipe dans le but de conquérir de nouveaux publics, de rendre le handball toujours plus visible et attractif tout en préservant les valeurs, notamment de solidarité, qui nous caractérisent » précise Bruno Martini. « Je tiens à rendre hommage à David Tebib, qui, dans un contexte particulièrement défavorable, a su réunir les conditions qui vont permettre au handball professionnel masculin de poursuivre son développement. Sa présence à mes côtés, au sein d’un comité directeur uni et engagé, est un atout considérable ».

Titulaire d’un Master de Manager général (CDES Limoges), Bruno Martini a exercé le poste de Directeur général E-Sport Vitality de janvier à octobre 2021.

L’Assemblée Générale a également procédé au renouvellement des membres du Comité Directeur :

• Julien DELJARRY (Montpellier) – Représentant des clubs de Liqui Moly StarLigue

• Alain AUBARD (Limoges) – Représentant des clubs de Liqui Moly StarLigue

• Stéphane CAMBRIELS (Istres) – Représentant des clubs de Liqui Moly StarLigue

• Alain PONCET (Chambéry) – Représentant des clubs de Liqui Moly StarLigue

• Jean-Claude BLANC (Paris) – Représentant des clubs de Liqui Moly StarLigue

• Christian LAFFITTE (Billère) – Représentant des clubs de ProLigue

• Vincent FEREY (Cherbourg) – Représentant des clubs de ProLigue

• Vincent GERARD (AJPH) – Représentant des joueurs

• Thierry ANTI (7Master) – Représentant des entraîneurs

• David TEBIB – Personnalité qualifiée représentant l’UCPH

• Jérôme FERNANDEZ – Personnalité qualifiée représentant la FFHandball

• Nodjialem MYARO – Représentante de la FFHandball

• Jean-Patrick BARRERO – Personnalité qualifiée représentant l’UCPH. Il occupe le poste de directeur du développement aux Compagnons du Devoir.

• Arnaud DAGORNE – Personnalité qualifiée représentant l’AJPH et 7Master. Il a notamment été directeur général de la LNR et de la FFVB

• Philippe BANA – Président de la FFHandball

• Pascal BOURGEAIS – Directeur Technique National

Philippe BANA, président de la FFHandball et Pascal BOURGEAIS sont invités de droit.