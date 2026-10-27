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Ballon d’Or 2026 : 2,2 millions de téléspectateurs, la chaîne L’Équipe bat son record historique d’audience

ParThibaut Dalegre
27 octobre 2026
Photo L'Equipe/Franck Faugère

La cérémonie du Ballon d’Or 2026 a permis à la chaîne L’Équipe de signer la meilleure audience de son histoire. Avec 2,2 millions de téléspectateurs, elle a dominé les audiences françaises.

Le Ballon d’Or continue de faire les beaux jours de la chaîne L’Équipe. Diffusée lundi 26 octobre, la cérémonie 2026 a rassemblé 2,2 millions de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 3,1 millions, selon Médiamétrie.

Avec 17 % de part d’audience, la chaîne gratuite s’est hissée à la première place des chaînes nationales pendant la cérémonie, diffusée entre 21 h 45 et 0 h 05.

Il s’agit tout simplement de la meilleure audience de l’histoire de la chaîne L’Équipe, devant le précédent record établi lors du Ballon d’Or 2022 de Karim Benzema (1,98 million de téléspectateurs).

La progression est également spectaculaire par rapport à 2025, lorsque le sacre d’Ousmane Dembélé avait attiré 1,6 million de personnes.

Un joli chiffre aussi en Espagne

La chaîne L’Équipe a également réalisé sa meilleure journée historique, avec 5,9 % de part d’audience, se classant première chaîne TNT et cinquième chaîne nationale.

Le tapis rouge de la cérémonie a lui aussi attiré 1,1 million de téléspectateurs, avec un pic à 1,9 million.

En Espagne, la soirée a réuni 639.000 téléspectateurs sur Movistar Plus, soit 5,7 % de part d’audience.

Organisée à Londres, cette 70e édition a consacré Harry Kane et Alexia Putellas, confirmant l’attractivité télévisuelle de l’événement.

A lire aussi : Ballon d’Or 2026 : grâce à Harry Kane, Skechers met fin à 22 ans de domination de Nike et adidas

ParThibaut Dalegre
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