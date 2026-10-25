La Canadienne Molly Carlson a réalisé une performance spectaculaire au large de Terre-Neuve, en plongeant depuis un iceberg dans une eau glacée. Un défi inédit organisé avec le soutien de Red Bull.

Un plongeon spectaculaire dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord. La Canadienne Molly Carlson est devenue la première femme à plonger depuis un iceberg, dans le cadre d’une opération organisée par Red Bull Canada au large de Twillingate, à Terre-Neuve-et-Labrador.

La spécialiste du plongeon de haut vol a réalisé un salto arrière depuis une hauteur d’environ 15 mètres, avant de pénétrer dans une eau à seulement 1 °C.

Le « Red Bull Iceberg Dive »

Baptisée Red Bull Iceberg Dive, cette opération a nécessité plusieurs jours de préparation. Accompagnée de l’alpiniste Will Gadd, Carlson a notamment dû apprendre les techniques d’escalade sur glace pour atteindre le sommet de l’iceberg.

L’équipe a également mobilisé plusieurs partenaires spécialisés dans la navigation et la sécurité afin de sélectionner un bloc de glace suffisamment stable, avec une profondeur d’eau adaptée. Une petite plateforme en bois, installée au sommet, a finalement permis à la plongeuse de réaliser sa figure.

La performance a été immortalisée en vidéo, offrant à Red Bull un nouveau contenu spectaculaire associant sport extrême et dépassement de soi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Red Bull (@redbull)

Comme un symbole, le lendemain de l’exploit, l’iceberg s’était fracturé.

A lire aussi : Red Bull transforme un immeuble brésilien en rampe de skate géante pour une performance virale