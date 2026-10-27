Sacré Ballon d’Or 2026 ce lundi 26 octobre, Harry Kane offre une victoire historique à son équipementier Skechers. Une première depuis 2004 pour une marque autre que Nike ou adidas, qui dominaient jusqu’ici le palmarès.

Le sacre d’Harry Kane au Ballon d’Or 2026 marque aussi une petite révolution dans le monde des équipementiers. En remportant le prestigieux trophée lundi l’attaquant du Bayern Munich permet à Skechers, qui l’accompagne depuis 2023, de mettre fin à 22 années de domination de Nike et adidas.

Partenaire de l’international anglais depuis 2023, la marque américaine, qui équipe notamment Kane avec ses chaussures SKX, décroche ainsi son premier Ballon d’Or.

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Pour retrouver un lauréat portant les crampons d’un autre équipementier, il fallait remonter à 2004 et Andriy Shevchenko, alors ambassadeur de Lotto. Depuis, Nike et adidas se partageaient systématiquement les honneurs.

adidas fait toujours la course en tête

Historiquement, adidas domine largement ce classement avec 31 Ballons d’Or, contre 12 pour Nike. D’autres marques avaient pourtant réussi à s’illustrer par le passé, à l’image d’uhlsport avec Pavel Nedvěd en 2003 ou d’Umbro avec Michael Owen en 2001.

Pour Skechers, arrivée sur le marché des chaussures de football en 2023, ce sacre constitue un formidable levier de visibilité et de crédibilité face aux deux géants du secteur.

Reste désormais à transformer cette exposition médiatique en succès commercial sur un marché particulièrement concurrentiel.

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