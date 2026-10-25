Alors que son avenir semblait compromis, le LIV Golf pourrait renaître en 2027. Une quinzaine de joueurs auraient donné leur accord, condition indispensable pour débloquer un investissement majeur.

Le LIV Golf pourrait finalement renaître de ses cendres. Selon le Financial Times, une quinzaine de joueurs auraient donné leur accord provisoire pour rejoindre une nouvelle version du circuit dissident en 2027.

Un signal encourageant pour BC Partners, le fonds d’investissement prêt à injecter 300 millions de dollars dans le projet, à condition de réunir suffisamment de golfeurs. Initialement fixée au dimanche 25 octobre, la date limite des engagements pourrait être repoussée au vendredi 30 octobre.

L’objectif serait de constituer un plateau de 30 à 40 joueurs. Pour l’instant, seuls Richard Bland, Cameron Tringale, Brendan Steele et Ben Campbell ont publiquement confirmé leur participation.

10 tournois dont 5 aux US en 2027 ?

D’autres pourraient suivre, notamment Dustin Johnson, sous réserve de régler certains litiges financiers liés à la disparition du premier LIV Golf.

En cas de lancement, dix tournois seraient organisés en 2027, dont cinq aux États-Unis. BC Partners envisagerait ensuite de porter le calendrier à 17 événements internationaux.

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