Partenaire du Ballon d’Or depuis 2023, Louis Vuitton a une nouvelle fois conçu les malles destinées aux trophées masculin et féminin. Deux créations mises à l’honneur lors de la cérémonie organisée à Londres, ce lundi 26 octobre.

Le Ballon d’Or voyage toujours avec Louis Vuitton. À l’occasion de la 70e édition de la cérémonie, organisée lundi 26 octobre à Londres, la maison française a une nouvelle fois conçu deux malles sur mesure pour accueillir les trophées masculin et féminin, remportés respectivement par Harry Kane et Alexia Putellas.

Ce mardi matin, Louis Vuitton a publié sur ses réseaux sociaux des photographies des deux lauréats accompagnés de leurs trophées et des célèbres malles, prolongeant la visibilité de la marque au lendemain de l’événement.

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Fabriqués à la main dans les ateliers historiques d’Asnières-sur-Seine, ces écrins reprennent les codes emblématiques de la maison : toile Monogram, angles et serrures en laiton, ainsi que deux panneaux rabattables formant un « V » doré, symbole de Vuitton et de la victoire.

À l’intérieur, une microfibre noire protège les trophées, tandis que le logo du Ballon d’Or apparaît sous le couvercle.

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Partenaire de l’événement depuis 2023, Louis Vuitton poursuit sa stratégie d’association aux grandes compétitions sportives. La maison du groupe LVMH a notamment réalisé des malles pour la Coupe du monde de football, la NBA, Roland-Garros et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

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