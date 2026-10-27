Kylian Mbappé voit trois entreprises chinoises rompre leurs partenariats après une vidéo évoquant Mao Zedong. Une polémique qui touche directement les intérêts commerciaux de l’attaquant du Real Madrid.

Gros coup dur pour les intérêts commerciaux de Kylian Mbappé en Chine, après avoir vu le Ballon d’Or lui filer entre les doigts. Trois entreprises chinoises ont annoncé, ce mardi 27 octobre, mettre un terme à leurs collaborations avec l’attaquant du Real Madrid après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il qualifie Mao Zedong de « dictateur chinois ».

Les groupes concernés sont Dongpeng, géant des boissons énergisantes, Mengniu, spécialisé dans les produits laitiers, et Milkground, acteur du secteur fromager, indique l’AFP. Aucun montant concernant ces contrats publicitaires n’a été communiqué.

D’où vient la polémique ?

À l’origine de la polémique, une séquence diffusée par TheBridge, le média créé par Aurélien Tchouaméni. Interrogé sur les montages humoristiques utilisant son image, Mbappé évoque celui où son visage apparaît sur une représentation de Mao Zedong, qu’il décrit comme un « dictateur chinois ». La vidéo, publiée lundi 26 octobre, a depuis été supprimée.

😂🇫🇷 Kylian Mbappé avoue qu’il rigole en voyant les memes qui le représentent en… dictateur. 😭 @Thebridge_show #Mbappé #Football #Memes #France https://t.co/MXgKh8Hjjq — Que Du Foot (@Que_Du_Football) October 26, 2026

« Tolérance zéro » envers les comportements anti-chinois

Dongpeng a annoncé la rupture immédiate de son partenariat, affirmant appliquer une politique de « tolérance zéro » envers les comportements qui heurtent les sentiments nationaux. Les deux autres entreprises ont pris des décisions similaires.

La controverse a également pris une dimension politique, avec une réaction officielle du ministère chinois des Affaires étrangères.

Mbappé, qui compte 1,1 million d’abonnés sur Xiaohongshu, a également été privé de publication sur le réseau social chinois pour violation des règles de la plateforme.

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