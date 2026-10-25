Williams Racing annonce un partenariat pluriannuel avec Klaviyo à partir de 2027. Spécialisée dans la gestion de la relation client, l’entreprise américaine accompagnera l’écurie dans sa stratégie d’engagement des fans.

Williams Racing accueille un nouveau partenaire technologique. L’écurie britannique de Formule 1 a officialisé un accord pluriannuel avec Klaviyo, qui deviendra son partenaire officiel CRM B2C à partir de 2027.

Spécialisée dans la gestion de la relation client, l’entreprise américaine mettra sa plateforme de données et ses outils d’intelligence artificielle au service de la stratégie marketing de Williams.

L’objectif : personnaliser les interactions avec les supporters en fonction de leurs préférences et de leurs habitudes. L’écurie pourra notamment proposer des recommandations de produits dérivés, des contenus exclusifs avant les Grands Prix ou encore des invitations à ses fan zones.

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Logo sur le nez et le volant de la monoplace

En contrepartie, Klaviyo bénéficiera d’une visibilité sur les monoplaces, notamment sur le nez et le volant, ainsi que sur les combinaisons des pilotes et les tenues de l’équipe.

« Klaviyo nous rapproche de nos fans en nous fournissant le contexte nécessaire pour communiquer chaque histoire de manière personnalisée », explique James Vowles, directeur de Williams.

Ce partenariat intervient à l’approche du 50e anniversaire de l’écurie en 2027, après plusieurs nouveaux accords commerciaux conclus avec Anthropic, Barclays ou encore New Era.

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