JO 2026 : France Télévisions révolutionne son plateau TV avec la téléportation de ses invités

Pour la diffusion des Jeux Olympiques d’hiver 2026, France Télévisions s’est équipée d’une innovation. Le diffuseur public s’est associé à Videlio, intégrateur et concepteur de solutions audiovisuelles et digitales, pour déployer un dispositif de « téléportation » visuelle ultra-réaliste de consultants et d’athlètes sur ses plateaux.

Et la magie de la télévision s’opère. Depuis le lancement des Jeux de Milan-Cortina d’Ampezzo, une innovation télévisuelle fait parler. Sur le plateau du « JO Club », sur France Télévisions, les invités semblent physiquement présents aux côtés des animateurs. En réalité, certains se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres, en Italie, dans des studios installés à proximité des sites de compétition. Filmés à distance, ils sont intégrés en temps réel dans le décor du plateau principal. Une sorte de téléportation des protagonistes opère, mais elle repose sur une mécanique particulièrement rodée mis en place par le diffuseur et Videlio, entreprise française spécialiste des environnements immersifs.

Les téléspectateurs ont été surpris du résultat. Sur X, un internaute n’en revient pas : « Même dans les films Avengers c’est pas aussi bien fait ! C’est fou ».

Je débarque mais.. comment ça Luc Alphand n’est pas sur le plateau de France TV ?! Il est en direct depuis une autre ville pour les JO. Même dans les films Avengers c’est pas aussi bien fait ! J’en reviens pas 😂 C’est fou pic.twitter.com/CibtT1aspc — Ionim Breezy Fournier (@ioniim) February 9, 2026

Une réponse à une contrainte logistique majeure

Faire circuler athlètes, consultants et journalistes entre les différents sites olympiques relève du défi. Les épreuves étant réparties entre plusieurs villes (Livigno, Bormio, Anterselva, Tesero), avec des distances importantes et des contraintes opérationnelles fortes. Pour fluidifier la production et limiter les déplacements, France TV a donc installé des plateaux distants directement dans ces villes hôtes. Chaque site est équipé de deux caméras parfaitement synchronisées, permettant d’envoyer un multiflux (plan serré et plan large) vers le plateau central à Milan dans le but de donner l’illusion d’un plateau unique.

« C’est un mode innovant de communication par rapport à ce que l’on faisait par le passé », explique Frédéric Redondo, directeur commercial chez Videlio et coordinateur technique sur ces Jeux — ses 12e Jeux Olympiques. « Cela permet de donner plus de vie : c’est comme si tout le monde était présent sur le même plateau. L’enjeu principal reste la gestion des regards, aussi bien pour les personnes réellement présentes en plateau que pour celles téléportées. Tout doit être parfaitement aligné. »

« Le but c’est de donner plus de réalisme et donner les codes de la TV en supprimant le fenêtrage. FTV a voulu le contenu de l’édition. Puis il fallait trouver une solution sympathique à ces contraintes de lieux », Frédéric Redondo

Le défi était double : créer plus d’animation sur le plateau tout en rendant la technologie invisible. « Le pari était qu’à l’œil nu, on ne distingue pas qu’il s’agit de deux plateaux différents. C’était ça, le challenge. » En supprimant l’effet de « fenêtrage » traditionnel des duplex, France TV modernise ses codes visuels et renforce l’immersion éditoriale.

Une innovation technologique qui pourrait perdurer

Derrière l’effet « waouh », il a fallu un dispositif millimétré entre une transmission multiflux, la synchronisation parfaite des caméras, un mur LED courbé, une réalité augmentée et un éclairage harmonisé. « Le dispositif repose sur plusieurs technologies qui opèrent ensemble. Il faut envoyer des flux parfaitement synchrones depuis chaque site pour garantir la cohérence visuelle », détaille Frédéric Redondo.

Au-delà de la performance technique, le dispositif répond aussi à un enjeu environnemental. « En dehors de la prouesse technologique, c’est un vrai effort RSE. On réduit l’empreinte carbone en évitant des déplacements inutiles. Les intervenants ne sont plus obligés de voyager en permanence entre les sites. » Une innovation qui pourrait faire école pour les prochaines compétitions sportives, là où la maîtrise des coûts et la réduction de l’impact carbone deviennent des priorités. Le dispositif sera reconduit pour les Jeux paralympiques, programmés du 6 au 15 mars 2026.