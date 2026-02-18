Carlos Alcaraz et Jannik Sinner toucheront chacun 1,2 million d’euros pour jouer l’ATP 500 de Doha, une prime supérieure au prize money du vainqueur.

Les tournois ATP 500 savent comment attirer les têtes d’affiche : en versant des « frais d’apparence ». Pour l’édition 2026 du Qatar ExxonMobil Open à Doha, les organisateurs n’ont pas hésité à sortir le chéquier pour s’assurer la présence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Selon La Gazzetta dello Sport, les deux stars empocheraient chacune 1,2 million d’euros simplement pour participer au tournoi qatari. Un montant conséquent, supérieur à la dotation promise au vainqueur, qui s’élève à 529 945 dollars. Autrement dit, leur présence est davantage rémunérée que la performance sportive elle-même.

According to Gazzetta, Jannik Sinner and Carlos Alcaraz each earned a $1.2M appearance fee for playing Doha. The tournament winner will take home $529,945. The runner-up will take $285,095. Source: https://t.co/q7pcMoGb7L pic.twitter.com/EvGuGldvWm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 16, 2026

2,3 millions distribués à Doha

Ce type de prime est courant dans les épreuves non obligatoires du circuit. Par le passé, Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic ont eux aussi négocié ces garanties financières.

À Doha, où plus de 2,3 millions d’euros de prize money sont en jeu, l’absence de Djokovic recentre encore davantage l’attention sur le numéro 1 mondial Alcaraz et son dauphin Sinner, têtes d’affiche d’un tournoi élu ATP 500 de l’année.

Nasser al-Khelaïfi s’affiche

Sur les réseaux sociaux, Nasser al-Khelaïfi, président de la Fédération de tennis du Qatar, n’a pas manqué de s’afficher avec les deux champions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Qatar Tennis (@qatartennis)

A lire aussi : Pourquoi Aston Martin a supprimé la Rolex de Carlos Alcaraz de certains visuels officiels