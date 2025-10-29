Vueling, compagnie low-cost du groupe IAG, renouvelle son partenariat avec la Fédération Française de Rugby. Elle reste ainsi la compagnie aérienne officielle de France Rugby, accompagnant le XV de France masculin et féminin, ainsi que les équipes de rugby à 7, pour la saison 2025-2026.

Ce partenariat, initié en 2023, verra les sélections nationales voyager à bord des avions Vueling – notamment un Airbus A320 aux couleurs de France Rugby basé à Paris-Orly – pour leurs déplacements internationaux. L’international Damian Penaud, ambassadeur de la compagnie, continuera d’incarner ce lien fort avec les supporters et les valeurs du rugby français.

Pour enrichir l’expérience des fans, Vueling prévoit des activations multicanales lors de la tournée d’automne (1er au 29 novembre 2025) et du Tournoi des Six Nations 2026. Après le succès d’initiatives comme le « Challenge Damian Penaud » au Forum des Halles ou la « Flight Cam » au Stade de France, la compagnie promet de nouveaux contenus exclusifs et des expériences immersives pour les supporters tout au long de la saison.