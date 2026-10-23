Partenaire officiel de la Ligue 1 McDonald’s et de la Ligue 2 BKT depuis 2021, POINT.P renouvelle son engagement pour trois saisons supplémentaires, jusqu’en 2029.

POINT.P poursuit son engagement dans le football professionnel français. L’enseigne de distribution de matériaux de construction, propriété du groupe Saint-Gobain, a annoncé le renouvellement de son partenariat avec la Ligue de football professionnel (LFP) pour trois saisons supplémentaires, de 2026-2027 à 2028-2029.

Déjà partenaire officiel de la Ligue 1 McDonald’s et de la Ligue 2 BKT depuis 2021, POINT.P entretient une relation historique avec le football français, après avoir notamment accompagné la Coupe de la Ligue entre 1999 et 2016.

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Panneaux LED lors des matches

Ce nouvel accord permettra à l’enseigne de conserver sa visibilité sur les panneaux LED des rencontres, ainsi que sur les plateformes digitales de la LFP. Un dispositif d’hospitalité lui permettra également d’inviter ses clients lors des matchs.

Avec plus de 1.000 points de vente en France, POINT.P entend capitaliser sur l’ancrage territorial des deux championnats, qui représentent plus de 600 rencontres chaque saison.

« Le renouvellement de notre partenariat avec POINT.P témoigne de la relation de confiance construite dans la durée », souligne Olivier Bramly, directeur général de LFP Media.

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