Foot Locker et l’agence La Firme ont lancé un jeu d’échecs inspiré de la culture marseillaise pour accompagner l’événement « Le Calage ».



Foot Locker a misé sur la culture marseillaise pour sa nouvelle activation estivale. Dans le cadre de sa campagne « Pair Up For Summer », la marque a organisé ce samedi 23 mai « Le Calage », un événement imaginé avec l’agence La Firme autour des codes et du lifestyle marseillais.

La Bonne mère en reine

Pour accompagner cette opération, Foot Locker a également dévoilé un jeu d’échecs inédit dont chaque pièce reprenait un symbole emblématique de la cité phocéenne. Le fou devenait un supporter, la reine une Bonne Mère, le cavalier un scooter cabré, la tour un immeuble de cité et le roi reprenait l’uniforme iconique des vendeurs Foot Locker. Les pions, eux, prenaient la forme d’une Nike Air Max Plus TN, silhouette particulièrement associée à la culture urbaine marseillaise.

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Pensé comme une expérience immersive et non comme un produit commercialisé, le jeu était mis à disposition du public pendant l’événement.

Prévu de 14 heures jusqu’au coucher du soleil, « Le Calage » proposait également musique, restauration et animations. Avec cette activation, Foot Locker cherchait à renforcer son ancrage local en s’appuyant sur des références culturelles populaires et facilement identifiables par la communauté marseillaise.

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