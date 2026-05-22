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L’Esports World Cup 2026 quitte Riyad et s’installe à Paris

ParThibaut Dalegre
22 mai 2026
Crédits photo : Esports Foundation

L’Esports World Cup 2026 se tiendra à Paris du 6 juillet au 23 août. Une première édition organisée hors d’Arabie saoudite.

L’Esports Foundation annonce que l’édition 2026 de l’Esports World Cup se tiendra à Paris du 6 juillet au 23 août. Il s’agit de la première édition organisée hors d’Arabie saoudite depuis la création de l’événement.

Présentée comme « le plus grand événement esport et gaming au monde », la compétition réunira plus de 2 000 joueurs et 200 clubs issus de plus de 100 pays. Les participants s’affronteront sur 24 jeux à travers 25 tournois, avec une dotation totale annoncée à plus de 75 millions de dollars.

« Une première qui nous honore »

Le CEO de l’Esports Foundation, Ralf Reichert, explique que Paris devient « le premier chapitre international de l’histoire de l’EWC ».

« Paris a accueilli certains des plus grands événements sportifs au monde et figure parmi les grandes capitales mondiales du sport, de la culture et du divertissement. »

L’organisation indique avoir accéléré sa stratégie de rotation internationale afin d’apporter « clarté et stabilité » aux clubs, joueurs, éditeurs et partenaires.

« C’est une première qui nous honore, a écrit sur X le président Emmanuel Macron. Merci à l’Arabie Saoudite pour sa confiance. Nous sommes prêts à organiser cette Coupe du monde d’e-sport 2026. Très fiers d’accueillir le monde à nouveau. »

Selon les chiffres communiqués par l’organisation, l’édition 2025 avait généré plus de 350 millions d’heures visionnées et atteint un pic d’audience proche des 8 millions de spectateurs simultanés. Les détails du site parisien retenu pour accueillir la compétition doivent être dévoilés dans les prochaines semaines.

A lire aussi : Avec l’Esports Nations Cup, le gaming pro s’offre sa Coupe du monde… et un cashprize XXL

ParThibaut Dalegre
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