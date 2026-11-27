Cofondée par Blaise Matuidi, Yohan Benalouane et Bruno Sola, Bet On You s’appuie sur France Travail et Actual Group pour accompagner les sportifs dans leur avenir professionnel.

Deux semaines seulement après son lancement officiel, Bet On You accélère son développement. L’entreprise fondée par les anciens footballeurs Blaise Matuidi et Yohan Benalouane et l’entrepreneur Bruno Sola a annoncé deux collaborations majeures avec France Travail et Actual Group.

Signé le 25 novembre à l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales, le partenariat national avec France Travail porte sur trois ans. L’objectif est de faciliter l’accès à l'emploi des sportifs grâce à un accompagnement personnalisé et à une meilleure reconnaissance des compétences acquises durant leur carrière.

Antoine Dupont en tant que sportifs fondateurs

Acteur majeur du recrutement avec plus de 600 agences, Actual Group accompagne également le développement de Bet On You en qualité d’investisseur et de partenaire stratégique. Le groupe présidé par Samuel Tual apportera notamment son expertise en matière d'emploi, de recrutement et de formation.

Présentée le 10 novembre lors de l’événement Demain le Sport, Bet On You compte également parmi ses sportifs fondateurs Antoine Dupont, Caroline Garcia, Axel Allétru et Zohra Kehli.

L’entreprise, qui revendique déjà le soutien de plus de 200 entreprises, développe notamment B.Explorer, une solution basée sur l’intelligence artificielle permettant aux athlètes d’identifier leurs compétences et d’explorer de nouvelles perspectives professionnelles.

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