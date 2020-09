Betclic lance son déodorant « Betclic Dry » pour rafraîchir les parieurs du classico PSG-OM

A l’occasion du classico PSG-OM ce dimanche 13 septembre, Betclic a prévu une campagne de communication décalée avec le lancement d’un anti-transpirant Betclic Dry, « un allié de taille pour être à fond dans le match sans mouiller le maillot ».

Partenaire Officiel de la LFP depuis cette saison, l’opérateur de paris sportifs en ligne profite de l’affiche de la 3ème journée de championnat de la Ligue 1 Uber Eats pour prendre la parole de manière originale.

« Il neutralise les particules de seum qui se logent sous les aisselles et permet d’être à fond dans son match sans verser une goutte de transpiration ! »

« Avec plus de 250 paris sur le match et jusqu’à 120 paris en direct, les parieurs vont vivre ce Classico comme s’ils étaient sur le terrain. Pour les mettre dans les meilleures conditions, Betclic lance un produit incontournable, en édition limitée : le déodorant Betclic Dry. Il neutralise les particules de seum qui se logent sous les aisselles et permet d’être à fond dans son match sans verser une goutte de transpiration ! Une odeur aussi fraîche qu’une pelouse d’avant match enivrera les parieurs, pour une stratégie et des pronostics gagnants sans transpirer. Betclic Dry est incontestablement le meilleur des partenaires avec une efficacité garantie en 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2. »

Une activation menée par l’agence Lafourmi et Trends Paris pour la partie RP et influence qui met en avant la signature de la récente campagne « Beaucoup trop intense ».

Tu veux gagner un déodorant Betclic Dry en édition limité pour vivre les matchs de @Ligue1UberEats au frais ? On en fait gagner 5 ! RT + Tweete en réponse avec #BeaucoupTropIntense pour participer pic.twitter.com/GiI6e9XfRD — Betclic France (@Betclic) September 13, 2020

Reprise de la Ligue 1 pour le PSG #BeaucoupTropIntense pic.twitter.com/93y5ER9blK — Fat'91 (@FatMat91HD) September 10, 2020

Il y a quelques années, Betclic avait lancé un bracelet-éponge pour doigt pour accompagner les parieurs… et faire le buzz.