Vincent Labrune élu nouveau Président de la Ligue de Football Professionnel (LFP)

Cet après-midi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) organisait le renouvellement de son conseil d’administration et l’élection de son nouveau président.

Vincent Labrune a été élu Président de la LFP en devançant Michel Denisot. L’ancien président de l’Olympique de Marseille succède à Nathalie Boy de la Tour. Lors d’une conférence de presse, Labrune a précisé que Didier Quillot ne serait plus le Directeur Général de la LFP. « Nous avons convenu, malgré son excellent bilan, qu’il cesserait sa mission » a précisé le noeau président de la ligue. « Nous allons travailler à la mise en place d’une nouvelle équipe dans les jours à venir. »

« Mon objectif sera de pacifier les relations entre les uns et les autres qui se sont un peu distendues ces derniers mois.

« Je suis très honoré d’avoir été choisi par les administrateurs de la LFP. C’est un challenge que je relève avec lucidité, humilité, passion et détermination. Mon mot d’ordre sera l’unité que doit retrouver le football professionnel français avec toutes ses composantes, en particulier entre les clubs » commente Vincent Labrune, dans un communiqué. « Mon objectif sera de pacifier les relations entre les uns et les autres qui se sont un peu distendues ces derniers mois. Je parle également de toutes les familles du football que je remercie de leur soutien aujourd’hui. »

« Ce qui doit primer c’est l’intérêt général du football français. J’espère que nous aurons de beaux jours devant nous pour moderniser le football français. Nous devons être en capacité de nous réformer, de retrouver notre compétitivité accrue sur la scène européenne. Les projets sont nombreux et nous devons les mener tous ensemble, avec les clubs et les joueurs. Ce sont les joueurs qui font rêver nos enfants et qui font venir nos familles au stade. Ma première démarche en tant que Président de la LFP sera de m’entretenir avec le Président de la FFF, Noël Le Graët, comme je l’ai indiqué lors de l’Assemblée Générale » ajoute le nouveau président de la LFP.

Le Conseil d’Administration de la LFP est composé des membres suivants :

Représentants des clubs de Ligue 1 Uber Eats :

Nasser Al-Khelaïfi (Paris Saint-Germain), Jean-Pierre Caillot (Stade de Reims), Jacques-Henri Eyraud (Olympique de Marseille), Waldemar Kita (FC Nantes), Laurent Nicollin (Montpellier Hérault SC), Loïc Féry (FC Lorient), Oleg Petrov (AS Monaco), Jean-Pierre Rivère (OGC Nice)

Représentants des clubs de Ligue 2 BKT :

Francis Graille (AJ Auxerre), Pierre-Olivier Murat (Rodez Aveyron Football)

Président de Première Ligue :

Bernard Caïazzo

Président de l’UCPF :

Claude Michy

Représentant de la FFF :

Karl Olive

Représentants des joueurs :

Sylvain Kastendeuch, Philippe Piat

Représentants des éducateurs :

Raymond Domenech, Pierre Repellini

Représentant des arbitres :

Olivier Lamarre

Représentant des personnels administratifs :

Patrick Razurel

Représentant des médecins des clubs :

Eric Rolland

Collège des indépendants :

Michel Denisot, Alain Guerrini, Vincent Labrune, Gervais Martel, François Morinière