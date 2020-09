Tennis – L’US Open chouchoute les joueurs et les joueuses avec le « Virtual Player Box »

Disputé à huis clos, l’US Open 2020 semble avoir été éprouvant pour de nombreux joueurs et joueuses. Afin de leur apporter un peu de réconfort et de présence au bord du court, la fédération américaine de tennis (USTA) a mis en place un « Virtual Player Box ».

Mis en place par The Famous Group et l’USTA après certains matchs, le dispositif permet de faire venir sur le court Arthur Ashe, les proches de joueurs et joueuses par écran interposé. Sur le terrain, une caméra robotique Point Tilt Zoom (PTZ) était installée avec un microphone pour permettre la communication.

Une initiative intéressante qui permet à la fois d’enrichir l’expérience des joueurs mais également des fans avec du contenu inédit.