PronoClub, première plateforme de conseils et formations en paris sportifs mettant en relation parieurs et pronostiqueurs

PronoClub est la première plateforme de conseils et formations en paris sportifs, permettant à ses membres d’être mis en relation avec des experts reconnus dans le milieu du sport, pour bénéficier de conseils en toute transparence et d’une somme de nouveaux services indispensables à n’importe quel parieur, occasionnel ou quotidien.

Lancé en août 2020, PronoClub a déjà franchi la barre des la barre des 10 000 membres.

Une plateforme dédiée à une communauté en pleine croissance

Avec la démocratisation des paris sportifs, le nombre de parieurs ne cesse d’augmenter, atteignant aujourd’hui près de trois millions de joueurs en France. Pour certains, un jeu pratiqué pour le divertissement, pour d’autres, c’est un véritable métier.

PronoClub offre ainsi à tous types de parieurs une plateforme permettant à la fois de jouer et de se former pour améliorer ses gains. Le site propose d’accéder à des pronostics sur les 9 sports les plus populaires : football, football américain, basket, rugby, tennis, handball, hockey sur glace, esport et turf.

Formations vidéo et suivi personnalisé

Mieux informés, les paris sont plus sûrs. PronoClub déploie ainsi une large palette d’offres et services pour les parieurs désireux d’améliorer leurs compétences.

La communauté accompagne ainsi pas à pas les novices souhaitant se lancer dans le milieu du jeu, avec des formations vidéo en accès illimité. Celles-ci abordent des thématiques fondamentales telles que : comment bien démarrer dans les paris sportifs, quelles sont les différents types de paris, quel est le capital idéal pour démarrer, comment gérer son capital,…

Par ailleurs, PronoClub vient de lancer un suivi personnalisé, adapté à toutes les ambitions, pour aider les parieurs à gérer de façon optimale le budget dédié au jeu.

Devenir pronostiqueur

A l’affût des nouveaux talents, PronoClub propose à ses membres qui se distinguent par leur flair et leur réussite de devenir eux-mêmes pronostiqueurs et de bénéficier d’un revenu calculé en fonction de leurs résultats pouvant potentiellement aller jusqu’à 100 000 euros par mois.

Tarifs :

Abonnement bronze : 19,90 € / mois

Abonnement silver : 49,90 € / mois

Abonnement gold : 99,90 € / mois

Contact presse

Thomas BOURSIN

Tél +33 (0)6 75 14 60 85

Email : contact@thomasboursin.fr

https://www.pronoclub.fr/

Votre communiqué de presse sur SBB

Pour publier directement en ligne votre communiqué de presse sur notre site, rendez-vous ici.