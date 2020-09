Interview – L’agent d’image de Pierre Gasly fait le point sur le potentiel marketing du pilote de F1. « Un avant et un après Monza »

Dimanche dernier, Pierre Gasly a remporté le Grand Prix d’Italie de Formule 1 disputé à Monza au volant de son AlphaTauri. Une performance sportive qui a placé le pilote français de Formule 1 sur le devant de la scène médiatique cette semaine.

Bien connu des passionnés de sport en France, Pierre Gasly a réussi, grâce à sa victoire, à se faire un nom au delà de la sphère sportive. Plus de 24 ans après la dernière victoire d’un pilote français en Formule 1 (Olivier Panis en 1996 à Monaco), Gasly a réussi une performance remarquable et plutôt inattendue sur son calendrier prévisionnel…

Une victoire sportive qui devrait lui permettre de passer un cap d’un point de vue marketing et sponsoring.

« Entre dimanche et lundi, Pierre a enregistré plus de 400 000 nouveaux fans sur son compte Instagram » nous précise Sébastien Bellencontre, agent d’image du pilote et Fondateur de la société 4Success. « En 24 heures, il a quasiment doubler sa communauté sur les réseaux sociaux, c’est incroyable ! Ca donne une idée de la portée médiatique de l’évènement et du résultat. » A la veille du week-end du Grand Prix de Toscane, Pierre Gasly revendique désormais 1,2 million d’abonnés sur Instagram.

« Hier, c’était un sportif français, aujourd’hui c’est devenu une personnalité française » ajoute Bellencontre. « La France est un pays de sports mécaniques, il y a un héritage incroyable, ça faisait plus de 24 ans que les gens attendaient un nouveau vainqueur en F1, la discipline reine. On ne va pas le mettre plus haut que ce qu’il est mais la portée de l’évènement est telle… Demain, quand un français gagnera Roland-Garros, le joueur ne sera pas loin d’être érigé au rang de superstar car il y a également une grosse attente. La victoire de Pierre dimanche a surpris beaucoup de monde, on ne l’attendait pas aussi tôt, c’est d’autant plus fort ! Il y a un vrai changement de dimension depuis dimanche. Il y a aura certainement un avant et un après Monza. Avec 3 représentants français en F1, la production de contenu de Canal+, la série Netflix sur la F1… j’ai l’impression que la discipline réinteresse un peu plus de monde en France, c’était moins le cas ces dernières années. La portée a donc été importante car il y a une oreille un peu plus attentive. »

Depuis sa victoire, Pierre Gasly a reçu des demandes médiatiques de toute part. « On sent que l’attractivité de Pierre a complètement changé depuis ce résultat » ajoute Bellencontre. « Il a fait le JT de 13H de TF1, RMC, Canal+, RTL,… De grandes émissions de télé grand public veulent l’inviter, avant ce n’était pas accessible. On centralise les demandes et Pierre tranche, il a également un accompagnement de l’écurie sur les demandes à l’international. »

Un intérêt des médias avant celui des sponsors ?

Une présence médiatique renforcée ces derniers jours autour de Pierre Gasly qui devrait logiquement permettre au pilote de susciter un peu plus l’intérêt des marques.

« La crise sanitaire est loin d’aider les investissements en sponsoring. les annonceurs sont concentrés à panser les plaies, conserver des emplois et sauver l’activité… » tempère Bellencontre. L’agent d’image du pilote français, fondateur de l’agence 4Success, reste cependant optimiste.

« Pierre rentre dans le lot des sportifs et des personnalités qui ont des communautés tellement larges et internationales qu’il devient intéressant pour les annonceurs, que ce soit pour des contrats pluriannuels ou bien des campagnes de lancement et des deals tactiques intéressants. Il a un public cosmopolite, les deux langues les plus représentées dans sa fanbase sont l’anglais et le français, il y a un vrai équilibre. C ‘est la force de la F1 qui est un sport international. Pierre est un asset crédible et cohérent pour une marque. Il est dans un sport élitiste mais il reste cool et accessible. »

Au-delà de la visibilité digitale qu’il peut offrir à un partenaire, Pierre Gasly revêt évidemment un autre atout, celui de pouvoir démultiplier les retombées. « Les grosses entreprises ont besoin de notoriété sur certains sujets, pour gagner du temps sur leur communication… La notion de notoriété d’un sportif est importante car elle amène la possibilité d’avoir des relais médias autre que les réseaux sociaux comme peut l’offrir un « simple » influenceur. La presse reste extrêmement puissante, c’est intéressant d’avoir une personnalité avec une notoriété assez forte, ce qui devient le cas de Pierre. »

S’associer à un sportif, c’est également adhérer à ses valeurs et s’associer directement à sa personnalité. « Il est impressionnant de maturité, à l’âge qu’il a (24 ans)… Il sait s’adapter très facilement. il a participé par exemple au Forum International de Davos devant des chefs d’entreprises il y a quelques années… Il a une détermination sans faille et une grosse humilité… J’essaie parfois de me souvenir ce que je faisais moi à 24 ans… Il force le respect » nous répond Sébastien Bellencontre qui collabore avec d’autres athlètes de premier plan comme Blaise Matuidi ou encore Amandine Henry (Antoine Griezmann par le passé). « La F1 est très concurrentielle, les pilotes sont assez individualistes… Lui, il fait l’unanimité avec sa personnalité attachante. Il est exigeant, il a des objectifs extrêmement élevés, il ne s’en cache pas. C’est une personnalité très très riche. »

Pour le moment, la liste des sponsors de Pierre Gasly n’est pas très importante. Plus que la quantité, son équipe et lui-même privilégieront la qualité sur le principe du « less is more » qui fait ses preuves dans le marketing sportif.

« Nous voulons pouvoir créer des histoires à raconter et que Pierre puisse y consacrer du temps. En formule 1, les places sont chers… Il a forcément des argument pour intéresser les marques, la F1 est une discipline qui fait rêver avec des valeurs intéressantes. Cette saison, Pierre compte parmi ses partenaires principaux Red Bull, qui est son employeur, ou encore la marque de lunettes de soleil Hawkers, un contrat signé jusqu’à fin 2021. La marque de vélo haut de gamme Heroïn financée par Marc Simoncini est également partenaire de Pierre et lui a fabriqué un vélo sur mesure » nous précise Sébastien Bellencontre.

Qui sera le prochain gros sponsor de Pierre Gasly ?

En contact avec de potentiels partenaires pour Pierre Gasly, Sébastien Bellencontre espère bien pouvoir surfer sur la victoire du français dans les jours et semaines à venir. « Des secteurs comme la mode, la cosmétique, l’horlogerie, les équipementiers sportifs, les nouvelles technologies, la fibre, la data, cloud… peuvent être intéressants. Pour un équipementier sportif par exemple je trouve qu’il y a un volet incroyable à activer avec un pilote. On le voit dans sa voiture mais on ne sait pas ce qu’il doit faire pour être à ce niveau de forme là le jour du Grand Prix. Pendant le confinement, Pierre était à Dubaï, il s’est entraîné comme un golgoth pendant 2 mois en s’infligeant de grosses séances… Il était plus affûté qu’un joueur de football. »

Combien ça coûte ?

« La fourchette est large en fonction du contrat, d’une dizaine de milliers d’euros pour une opération de relation publique à plusieurs centaines de milliers d’euros pour un contrat pluriannuel, c’est dans la lignée d’un footballeur international. » conclu Bellencontre