Comment Puma et Neymar ont officialisé leur accord de partenariat

Ce matin, Puma a officialisé l’arrivée de Neymar JR comme nouvel ambassadeur de la marque. Un contrat de partenariat pluriannuel qui s’exprimera sur les terrains de football et en dehors.

Depuis l’annonce de la fin de son partenariat avec Nike fin août, les rumeurs s’accéléraient sur la signature d’un contrat entre Puma et la star brésilienne du Paris Saint-Germain. Sur les terrains de football, Neymar JR jouera avec les chaussures Puma KING. Un modèle iconique de la marque qui a fait ses débuts en 1968 et qui a traversé le temps.

Pour annoncer l’accord conclu avec NR Sports, la société qui gère les droits d’images de Neymar, Puma et son égérie ont bien évidemment utilisé les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle aux fans. En parallèle, Puma a également édité un communiqué de presse envoyé aux médias du monde entier. « Neymar Jr. qui rejoint notre PUMA Fam c’est fantastique », a déclaré Bjørn Gulden, CEO de PUMA, dans le communiqué. « Il est l’un des meilleurs joueurs du monde et est extrêmement influent dans le monde du football et auprès de la jeune génération. Nous sommes très excités et impatients de travailler avec lui, sur et en dehors des terrains. »

Dans une lettre « The King is Back », Neymar JR explique l’impact de joueurs légendaires (qui ont porté les couleurs de Puma) sur sa vie. Le brésilien cite ainsi Pelé, Eusebio, Cruyff ou encore Maradona.

La lettre Neymar JR x Puma en français

Au début de chaque nouvelle saison, je prends le temps de réfléchir à ma carrière et des choix que j’ai faits. Je repense aux rêves que j’avais lorsque j’ai commencé à pratiquer ce sport, et au chemin qui m‘attend.

Ce sera une saison différente, une saison spéciale. J’ai donc décidé, comme j’ai pu le faire par le passé, d‘écrire ce texte.

Je suis sur le point de vivre une expérience unique, un nouveau défi. Je me considère privilégié d’avoir eu une vie pleine d’expériences uniques et de défis merveilleux.

J’ai grandi en regardant des vidéos de grandes légendes du football comme Pelé, Cruyff, Eusebio et Maradona…. C’étaient les rois du terrain, les rois de mon sport. Et ils avaient quelque chose en commun- l’amour du jeu, la volonté d’être la meilleure version d’euxmêmes et un esprit qui unit tout le monde.

Il ne s’agit pas toujours d’être le meilleur ou le plus grand, mais plutôt d’inspirer les générations futures. C’est exactement ce dont j’ai rêvé pour moi, de tout donner au football parce que le football m’a donné tout ce que j’ai. Je veux le faire à ma façon, en mettant mon don à profit.

De nouveaux défis, de nouvelles responsabilités, je le sais.

Je souhaite ramener l’héritage que ces athlètes ont créé sur le terrain. Je veux aider à faire revivre des moments de leur histoire de football et de la magie qu’ils nous ont offerte avec leurs crampons en cuir classiques – et à travers des chaussures comme celles-ci, laisser mon propre héritage. Chacun d’entre eux a joué avec PUMA, et chacun d’entre eux a créé sa propre magie avec The KING.

Et donc maintenant, alors que j’entame cette nouvelle saison, je veux que la KING règne sur le terrain et inspire des générations comme elle a pu inspirer la mienne et d’autres !

Faire partie de ce projet, m’associer à ces Rois du football, à travers la KING, est un rêve. J’ai donc l’honneur, à partir d’aujourd’hui, de m’unir à la marque qui a aidé les plus grandes légendes du football à devenir ce qu’elles sont.

Chaque fois que je lacerai mes crampons, ma paire de KING, je ferai tout pour réaliser mes rêves, honorer mon nom et celui de tous ces grands qui ont porté la KING avant moi.

Ce sera mon histoire PUMA.

The KING is back!

Neymar Jr.

Neymar x Puma : Un ambassadeur football mais pas que

En terme de contenus, l’équipementier a réalisé quelques photos de Neymar habillé en Puma. Casquette, sneakers, survêtement, le message envoyé est 100% lifestyle. L’occasion pour Puma et Neymar de dévoiler le nouveau logo Neymar JR x Puma et quelques pièces de la collection co-brandée.

De son côté, Puma a posté une vidéo de Neymar JR en story de son compte Instagram (mise en ligne par un fan ci-dessous).

De retour dans le basket depuis 2018, Puma a également souhaité la bienvenue à son nouvel ambassadeur sur son compte Twitter PumaHoops dédié au basket.

Collection Puma x Neymar JR

T-Shirt : 25 euros

Casquette : 20 euros