Droits TV – beIN SPORTS diffuseur de l’intégralité de la NFL jusqu’en 2023

A quelques heures de la reprise de la nouvelle saison de NFL, beIN SPORTS officialise la signature d’un accord de diffusion pour les 3 prochaines saisons, soit jusqu’en 2023.

Diffuseur de la NFL depuis ses débuts en 2012, beIN SPORTS proposera la National Football League en intégralité avec chaque semaine, 3 rencontres en direct ainsi que le Red Zone (multiplex). Cette saison, le Super Bowl se déroulera le 7 février 2021 à Tampa Bay.

🚨Depuis 2012 vous suivez l’intégralité de la saison #NFL seulement sur @beinsports_FR Alors soyez au rendez-vous pour la reprise de la saison ce soir en direct sur beIN la chaîne des sports US @LioButon @Philgardent @LoloBeInSport @Marcangelos @PenguinZac @stephanemislin

🏈 3,2,1… let’s go !!!

La team #NFLextra est heureuse de vous annoncer son grand retour sur @beinsports_FR

Kickoff de la saison 2020 cette nuit

TEXANS – CHIEFS à 2h20 Avec @Marcangelos et on reprend vite les bonnes habitudes (TNF, RED ZONE, SNF, MNF) pic.twitter.com/9fyhaNmwcQ

— Lionel BUTON (@LioButon) September 10, 2020