Paris Sportifs – Betclic nouveau partenaire de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu’en 2023

Ce matin, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé la signature d’un contrat de partenariat de trois saisons avec Betclic.

Après ParionsSport (FDJ), partenaire de la LFP entre 2009 et 2018, la Ligue 1 et la Ligue 2 accueillent un nouveau partenaire « betting » avec Betclic. Dès la saison 2020/2021, Betclic devient plateforme officielle de paris sportifs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT.

« L’arrivée de ce nouveau partenaire démontre l’attractivité de nos deux compétitions. Aux côtés de Betclic, une entreprise moderne et forte auprès des jeunes, nous trouvons le meilleur partenaire pour nous accompagner dans nos enjeux de recrutement et d’engagement sur le digital. » commente Didier Quillot, Directeur général exécutif de la LFP, dans un communiqué.

Dans le cadre de cet accord, l’opérateur de paris sportifs en ligne proposera de nombreuses activations physiques, en ligne et sur les réseaux sociaux. « L’offre que nous allons déployer dans le cadre de ce partenariat permettra à tous les fans de football français de vivre leur passion encore plus intensément » ajoute Nicolas Béraud, fondateur et Directeur général de Betclic.