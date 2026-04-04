adidas et le Paris FC prolongent leur partenariat jusqu’en 2034 pour accompagner la croissance du club et renforcer son ancrage territorial.

adidas et le Paris FC officialisent la prolongation de leur partenariat jusqu’en 2034. Un engagement long terme qui confirme une stratégie commune : accompagner la croissance du club et renforcer son ancrage en Île-de-France.

Cet accord, étendu aux équipes masculines et féminines, s’inscrit dans la continuité d’une collaboration axée sur la jeunesse, la formation et la proximité avec les communautés locales. Sur la saison 2025-2026, plusieurs activations ont déjà illustré cette approche, notamment l’implication des jeunes du centre de formation dans les campagnes produits ou la co-création d’un maillot avec des enfants de l’association.

« Embarquer tout un territoire »

Pour marquer cette prolongation, une opération a été organisée au stade Déjerine, réunissant plus de 450 jeunes joueurs et joueuses et le gardien Kevin Trapp. Au programme : distribution d’équipements adidas et rencontre avec les joueurs professionnels, dans une logique d’engagement terrain.

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« Renouveler ce partenariat est bien plus qu’un engagement », souligne Marine Dussere (adidas France), évoquant un projet visant à « embarquer tout un territoire ». De son côté, le président Pierre Ferracci parle d’un « partenaire clé » dans le développement du club.

Avec ce nouvel accord, adidas renforce sa présence dans le football parisien, tandis que le Paris FC sécurise un soutien structurant dans sa montée en puissance.

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