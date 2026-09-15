LFP Media veut faire de ses matchs un produit d’appel pour les établissements de proximité. Ligue 1+ Pro sera désormais distribuée auprès du réseau de commerçants partenaires de FDJ UNITED.

Près de 29.000 commerces deviennent un nouveau terrain de développement potentiel pour Ligue 1+. LFP Media s’associe à ParionsSport, la marque de paris sportifs de FDJ UNITED en point de vente, pour accélérer la distribution de son offre professionnelle.

Baptisée Ligue 1+ Pro, celle-ci permet aux bars, cafés, restaurants et autres établissements recevant du public de diffuser l’intégralité des rencontres de Ligue 1 McDonald’s. Les abonnés disposent de plus de 27 heures de programmes en direct chaque semaine, complétées par des magazines, analyses et émissions. Le multiplex du samedi soir fait également partie de l’offre.

ParionsSport comme relais commercial

Avec cet accord, ParionsSport servira de relais commercial auprès du vaste réseau de partenaires de FDJ UNITED répartis sur le territoire.

L’objectif est double : élargir la présence de Ligue 1+ dans les lieux de convivialité et permettre aux commerçants d’utiliser le football comme levier d’attractivité. Une stratégie qui doit également rapprocher les compétitions professionnelles de leurs publics à l’échelle locale.

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