La FFF espérait ramener une finale européenne au Parc des Princes, trente ans après celle de 1998. Malgré le soutien de la région Île-de-France, l’UEFA a choisi d’autres destinations.

Le rêve d’une nouvelle finale européenne au Parc des Princes attendra. Selon une information de L’Equipe, la Fédération française de football avait présenté la candidature de l’enceinte parisienne pour accueillir la finale de la Ligue Europa en 2028 et/ou 2029, mais l’UEFA n’a pas retenu le dossier français.

La candidature bénéficiait pourtant du soutien de la région Île-de-France. Sa présidente, Valérie Pécresse, avait écrit à Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, en proposant notamment de faciliter les démarches et les échanges entre les différentes parties.

Bucarest et Belgrade plutôt que Paris

L’instance européenne a finalement attribué l’édition 2028 à Bucarest, à l’Arena Națională, tandis que Belgrade accueillera celle de 2029 dans son Stade national.

Le Parc des Princes espérait ainsi renouer avec une finale européenne trente ans après sa dernière expérience. En 1998, l’enceinte avait accueilli la finale de la Coupe de l’UEFA, ancêtre de la Ligue Europa, remportée par l’Inter Milan face à la Lazio Rome (3-0).

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