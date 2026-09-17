La Ligue 1 McDonald’s signe une performance inédite en Chine. Diffusé en prime time sur CCTV-5, Lille-Troyes a rassemblé 2,15 millions de téléspectateurs en moyenne.

Un Lille-Troyes à 2,15 millions de téléspectateurs. L’affiche de la 4e journée de Ligue 1 McDonald’s a établi un nouveau record d’audience linéaire pour le championnat français en Chine, selon les données de l’institut CSM.

Diffusée dimanche à 21 heures, heure locale, sur CCTV-5, principale chaîne sportive chinoise, la victoire du LOSC (2-0) a également touché près de 13 millions de personnes, qui ont regardé au moins une minute de la rencontre.

Une programmée adaptée pour l’Asie

Une performance favorisée par une programmation particulièrement adaptée au marché chinois : le coup d’envoi était donné à 15 heures en France, permettant une exposition en prime time en Chine.

Ce record prolonge la dynamique de la Ligue 1 sur ce marché stratégique. Sur l’ensemble de la saison 2025-2026, le championnat avait cumulé 93 millions de téléspectateurs en Chine, en hausse de 12 %, notamment grâce à ses accords de diffusion avec CCTV et Migu.

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