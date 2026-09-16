Le retour de Coca-Cola parmi les partenaires du PSG va rapidement se matérialiser en rayon. Une canette collector produite à 400.000 exemplaires arrivera chez Carrefour dès le 21 septembre.

Le nouveau partenariat entre Coca-Cola et le Paris Saint-Germain va débarquer dans les rayons. Une canette collector aux couleurs du club parisien sera commercialisée à partir du lundi 21 septembre, selon Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour.

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Produite à 400.000 exemplaires, cette édition limitée doit être distribuée dans plus de 650 magasins Carrefour en Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles. Une première activation commerciale concrète depuis l’annonce, fin août, du retour de Coca-Cola comme partenaire officiel du PSG.

Partenariat renouvelé jusqu’en 2029

Le club et la marque américaine ont renoué leur collaboration pour trois saisons, jusqu’en 2029. Cette canette doit notamment célébrer la saison 2025-2026 du PSG et servir de produit collector pour les supporters.

L’opération s’inscrit dans un dispositif beaucoup plus large. Coca-Cola prévoit des activations et expériences à destination des fans tout au long de l’année. Un nouvel espace expérientiel doit notamment voir le jour au Parc des Princes avec des animations autour du football et de la culture parisienne.

Powerade, autre marque de The Coca-Cola Company, accompagnera également le PSG avec des activations davantage tournées vers la pratique sportive.

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