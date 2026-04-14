Netflix dévoile « RAFA », une série documentaire en quatre épisodes sur la carrière et la dernière saison de Rafael Nadal, disponible le 29 mai.

Netflix continue de muscler son offre sport avec une nouvelle série documentaire consacrée à Rafael Nadal. Intitulée “RAFA”, elle sera disponible à partir du 29 mai 2026, en pleine quinzaine de Roland-Garros, un timing loin d’être anodin au regard des 14 titres du Majorquin sur la terre battue parisienne.

His relentless grit is his greatest legacy. This is the definitive documentary on an all-time great: Rafa Nadal. Rafa premieres May 29. pic.twitter.com/Hz8aP8TEYW — Netflix (@netflix) April 13, 2026

Composée de quatre épisodes, la série propose une immersion dans la dernière saison de Nadal sur le circuit ATP avant sa retraite en 2024. Le projet s’appuie sur des images d’archives inédites mais surtout sur un accès privilégié au joueur, à sa famille et à son entourage, offrant un récit plus intime que les formats classiques.

« Son dernier adversaire ? Son propre corps »

Au-delà du palmarès (22 titres du Grand Chelem), le documentaire met l’accent sur la dimension physique et mentale de sa carrière, marquée par les blessures. « Son dernier adversaire ? Son propre corps », résume Netflix. Une ligne éditoriale qui humanise la légende et élargit la portée du contenu.

La série intègre également des témoignages de figures majeures du tennis comme Roger Federer, Novak Djokovic ou John McEnroe.

Avec ce lancement, Netflix confirme sa stratégie : capitaliser sur des récits sportifs premium, dans la lignée de ses succès passés, pour capter une audience large et engagée.

A lire aussi : « Tu sais très bien où on doit aller » : Netflix mise sur Dembélé pour promouvoir son film Peaky Blinders