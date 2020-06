La DFL (Bundesliga et Bundesliga 2) sécurise 4,4 milliards d’euros de droits TV domestiques sur 2021-2025

Hier, la Deutsche Fußball Liga (DFL) a dévoilé les résultats de son nouvel appel d’offres concernant les droits de retransmission de la Bundesliga et Bundesliga 2 (seconde division).

Malgré le contexte d’incertitude lié à la crise sanitaire, la ligue allemande a de nouveau réussi à sécuriser la barre du milliard d’euros de droits pour son marché domestique avec un total de 1,1 milliard d’euros par saison, soit 4,4 milliards d’euros sur la durée du nouveau contrat de 4 ans (2021-2025). Un chiffre qui est cependant en très léger recul par rapport au précédent contrat qui rapportait 1,16 milliard par saison.

4 diffuseurs pour les matchs en direct

Sur le prochain cycle qui débutera lors de la saison 2021-2022, 4 diffuseurs retransmettront les matchs de D1 et D2 allemande en direct avec Sky (les matchs du samedi), DAZN (vendredi et dimanche), ProSiebenSat.1 (matchs en clair comme l’ouverture, playoffs….) et Sport1 (Bundesliga 2 le samedi soir en clair).

D’autres acteurs se partageront les lots dédiés aux résumés comme ARD, ZDF, Sport1. Axel Springer a obtenu les droits pour les résumés à la demande de Bundesliga et Bundesliga 2 dès la fin des matchs ainsi que le lot « Digital out of home » en vente pour la première fois qui autorise l’utilisation de vidéos de matchs sur des espaces publicitaires extérieurs.