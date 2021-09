Le RC Lens met ses réseaux sociaux en pause avant le derby contre le LOSC, le Directeur Marketing nous explique

En marge du derby contre le LOSC ce samedi, le Racing Club de Lens a décidé de mettre ses réseaux sociaux en pause avec l’opération « Montez le Débit ».

Pour faire monter la pression et mettre en avant sa communauté de supporters engagés, le club a décidé de ne faire aucune publication pendant les 3 jours précédents le match et de partager uniquement des publications de ses fans.

Autour du claim « Le derby, c’est vous qui en parlez le mieux » et du hashtag dédié #MontezLeDébit, le RC Lens a lancé une campagne qui a rapidement trouvé écho auprès des supporters avec une présence dans le top 3 des tendances sur Twitter en France quelques heures après le lancement du dispositif.

⏸️ PAUSE ⏸️ Parce que , ‘ qui en parlez le mieux… Vous #MontezLeDébit

Nous relayons vos publis #RCLLOSC #MontezLeDébit pic.twitter.com/pUdVx4YAHV — Racing Club de Lens (@RCLens) September 15, 2021

Benjamin Parrot, du Stade de Reims au RC Lens

Derrière cette campagne, on retrouve évidemment « la patte » de Benjamin Parrot, le nouveau Directeur Marketing et Communication du RC Lens en provenance du Stade de Reims. Ces dernières années, Benjamin Parrot et ses équipes ont réussi à faire du Stade de Reims un club dynamique à l’image de marque forte grâce à des campagnes percutantes.

« À travers ce dispositif, l’idée est d’utiliser les réseaux sociaux de manière inversée. Nous ne sommes plus émetteurs, ce sont les supporters artésiens qui mènent le jeu ! À l’instar de l’incroyable ambiance à Bollaert, ils deviennent les acteurs et régulateurs de la ferveur digitale autour du derby. Le fait de voir le hashtag #MontezLeDebit deuxième en TT France le jour du lancement montre toute la puissance et l’engagement de la communauté Sang et Or ! » nous précise Benjamin Parrot. « Je suis très heureux d’avoir rejoint le Racing Club de Lens, un grand nom en pleine mutation qui allie une histoire, une extrême popularité et qui s’appuie sur des racines très fortes. En termes de communication et marketing, j’ai le sentiment d’avoir rejoint un volcan ! Le Racing est un club assez singulier, tout comme Bollaert est un stade à part, avec un rapport à sa communauté passionnel, on est dans une culture et un dévouement comme on en voit peu en France. »

« En termes de communication et marketing, j’ai le sentiment d’avoir rejoint un volcan ! »

Premier derby ce samedi avec mon fils de 5 ans!!! On apprend aux plus jeunes la passion et l’engouement que l’on doit transmettre! #RCLLOSC #MontezLeDebit #rclens — Special One (@specialone02300) September 16, 2021

Une ville, un peuple, des supporters , une famille, des enfants, des adultes, des femmes, des hommes. Un public divers et variés pour une équipe de guerriers ⚔️

Bollaert notre temple, Lens notre religion. #MontezLeDebit #RCLLOSC — Gaëtan.C (@GaetanCh) September 15, 2021

FAITES LE POUR NOUS. ❤️

FAITES LE POUR VOUS.

FAITES LE POUR L’ARTOIS.

FAITES LE POUR LA RÉGION.

COME ON RACING. #MontezLeDebit. — DBRT. (@ClemDbrt) September 15, 2021

Il y a quelques années (2016) au Stade de Reims, Benjamin Parrot avait déjà lancé une initiative similaire en annonçant la fermeture des réseaux sociaux du club en marge du derby contre Troyes et jusqu’à la fin du match.

Cette fois-ci, l’objectif était de mettre en avant la billetterie du match et inciter les supporters à venir au stade pour vivre l’expérience « en vrai ».