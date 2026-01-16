Après une présentation classique jeudi à Detroit, Red Bull a frappé fort, ce vendredi 16 janvier, avec une vidéo spectaculaire pour révéler la nouvelle livrée de sa F1 2026. Un coup de communication parfaitement maîtrisé. Comme d’habitude.

La bataille de l’attention a déjà commencé en Formule 1. Jeudi, Red Bull Racing ouvrait officiellement le bal des livrées 2026 à Detroit, aux côtés de Racing Bulls. Une présentation sobre, presque institutionnelle, organisée dans la « Motor City », symbole de l’industrie automobile américaine et clin d’œil assumé à l’arrivée de Ford comme partenaire moteur.

Mais c’est bien le lendemain que Red Bull a véritablement marqué les esprits. Vendredi, l’écurie autrichienne a diffusé sur ses réseaux sociaux une vidéo de présentation spectaculaire, pensée pour le digital. Dans cette séquence très cinématographique, un avion intervient pour retirer la couverture qui dissimule la monoplace, révélant progressivement la nouvelle livrée sous les yeux du public. Un dispositif visuel fort, calibré pour générer viralité et engagement, à l’image du savoir-faire marketing de la marque.

Sur le fond, la livrée 2026 n’est pas une révolution, mais elle marque un retour assumé aux sources. La monoplace qui sera confiée à Max Verstappen et au Français Isack Hadjar adopte de nouveau une peinture brillante, abandonnant le rendu mat des dernières saisons. Le bleu apparaît plus clair, dans un rappel direct de la nouvelle collaboration technique avec Ford, dont le logo Ford Racing est désormais visible sur le ponton.

Clin d’oeil aux années 2010

Ce choix esthétique renvoie également aux grandes années Red Bull du début des années 2010, période où l’équipe dominait déjà la Formule 1. Un clin d’œil à l’histoire, tout en préparant l’avenir. Car si la voiture définitive de 2026 ne sera dévoilée que plus tard, cette livrée incarne déjà la nouvelle ère technique qui s’ouvre, avec une refonte complète des châssis, de l’aérodynamique et des moteurs.

En combinant une présentation physique classique et une activation digitale spectaculaire, Red Bull démontre une nouvelle fois sa capacité à transformer un simple lancement de livrée en événement mondial. Avant même le premier Grand Prix, la saison 2026 est déjà lancée… sur les réseaux.

