À l’occasion de l’Open d’Australie 2026, Lacoste installe à Melbourne un club éphémère spectaculaire sur la Yarra River, mêlant astucieusement tennis, lifestyle et activation de marque XXL.

Pour accompagner l’Open d’Australie 2026, Lacoste voit grand. La marque au crocodile a ouvert Le Club Lacoste Melbourne, un pop-up immersif installé sur Afloat Melbourne, au bord de la Yarra River. Ouvert tous les jours de 11h à 1h du matin, du 17 janvier au 1er février, ce lieu hybride ambitionne de devenir l’un des spots incontournables du Grand Chelem australien.

Pensé comme un véritable club de vie, l’espace combine diffusion des matchs sur écrans géants, programmation musicale, food & drinks premium et expériences tennis inédites. Point d’orgue du dispositif : un court de tennis flottant, long de plus de 20 mètres, aménagé comme une extension du ponton, permettant aux visiteurs de taper la balle au-dessus de l’eau.

Une activation expérientielle au cœur de la stratégie Lacoste

Avec ce club éphémère, Lacoste poursuit sa stratégie d’activation lifestyle autour du tennis, sport historique de la marque. Le Club Lacoste Melbourne n’est pas qu’un lieu de retransmission : il incarne un art de vivre mêlant sport, mode et culture, dans un décor estival pensé pour les fans comme pour le grand public.

Le lancement officiel, le 16 janvier, a donné le ton avec une soirée mêlant house et disco françaises, animée par Edd (Waxo Paradiso) et DJ Jnett, renforçant l’ADN premium et festif de l’opération.

Les ambassadeurs Lacoste réunis

Pour marquer le coup, Lacoste a réuni l’ensemble de ses ambassadeurs tennis. Les visiteurs peuvent ainsi croiser Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov ou encore Eva Lys. Côté français, Arthur Cazaux, Pierre-Hugues Herbert et Titouan Droguet, récemment signé par la marque, complètent un casting prestigieux.

Le tennis comme vitrine globale

Avec Le Club Lacoste Melbourne, la marque confirme sa capacité à transformer un événement sportif majeur en plateforme de communication expérientielle. Entre visibilité internationale, engagement des fans et présence de ses ambassadeurs, Lacoste s’offre une vitrine idéale pour renforcer son lien historique avec le tennis et affirmer son positionnement premium sur les marchés clés.

