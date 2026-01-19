Puressentiel renouvelle son partenariat avec la Fédération française de rugby et devient fournisseur officiel du XV de France masculin et féminin jusqu’en 2028.

Le laboratoire Puressentiel poursuit son engagement dans le rugby français. La marque de santé naturelle a annoncé, ce lundi 19 janvier, le renouvellement de son partenariat avec la Fédération Française de Rugby (FFR) et les équipes de France de rugby à XV masculin et féminin jusqu’en 2028, conservant ainsi son statut de fournisseur officiel.

Déjà impliquée auprès de France Rugby depuis 2020, Puressentiel renforce cette fois son soutien au rugby féminin, désormais pleinement intégré au partenariat. « Cela nous tenait à cœur de valoriser la performance des sportives et de contribuer à leur visibilité », explique Marco Pacchioni, président de Puressentiel, soulignant un engagement « indéfectible » auprès des deux sélections.

Le rugby séduit « des partenaires exigeants »

Du côté de la FFR, ce renouvellement est perçu comme un signal fort. « Cette continuité montre que le rugby français est aujourd’hui attractif et crédible, capable de séduire des partenaires exigeants et inscrits dans la durée », souligne Florian Grill, président de la Fédération, qui met en avant le soutien affirmé au XV de France féminin.

Fondé en 2005, Puressentiel s’appuie sur une stratégie de partenariats sportifs de long terme, ayant collaboré avec des figures majeures comme Tony Parker, Tony Estanguet ou Jonny Wilkinson. La marque est également associée à Antoine Dupont et Pauline Bourdon-Sansus, ambassadeurs incarnant performance, récupération et bien-être. Un positionnement cohérent avec l’évolution du rugby français et la montée en puissance de ses équipes féminines.

