Quelles audiences pour le Super Bowl en France et aux Etats-Unis ?

Thibaut Dalegre
11 février 2026
Bad Bunny a assuré le show de la mi-temps. Crédits photo : @NFL

Plus de 128 millions d’Américains devant la mi-temps du Super Bowl LX, contre 170 000 téléspectateurs sur M6 en France : l’événement confirme son statut de mastodonte outre-Atlantique.

Le Super Bowl LX, remporté par les Seattle Seahawks face aux New England Patriots (29-13), a une nouvelle fois confirmé sa puissance médiatique.

Aux États-Unis, la rencontre diffusée sur NBC et ses plateformes partenaires a réuni en moyenne 124,9 millions de téléspectateurs. Le show de la mi-temps assuré par Bad Bunny a même culminé à 128,2 millions de spectateurs, selon Nielsen. Une performance massive, sans toutefois battre le record établi en 2025 par Kendrick Lamar (133,5 millions).

170 000 téléspectateurs en France

Côté français, l’écart reste considérable. Diffusé en pleine nuit sur M6 et beIN Sports, le Super Bowl a permis à M6 de prendre la tête des audiences nocturnes, avec 170 000 téléspectateurs en moyenne lors du concert de la mi-temps, soit 14 % de part d’audience.

Des chiffres modestes, mais cohérents avec l’exposition encore limitée de la NFL dans l’Hexagone. À l’inverse, aux États-Unis, le Super Bowl reste un rendez-vous culturel majeur, capable de fédérer plus d’un tiers de la population devant un seul programme.

Un contraste saisissant, qui illustre l’écart de maturité entre les deux marchés… à quelques mois seulement du premier match NFL de saison régulière programmé à Paris.

A lire aussi : Super Bowl 2026 : billets à 9 300 €, spots pub à 10 M$… les chiffres fous de la 60e édition

