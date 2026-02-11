Plus de 128 millions d’Américains devant la mi-temps du Super Bowl LX, contre 170 000 téléspectateurs sur M6 en France : l’événement confirme son statut de mastodonte outre-Atlantique.

Le Super Bowl LX, remporté par les Seattle Seahawks face aux New England Patriots (29-13), a une nouvelle fois confirmé sa puissance médiatique.

Aux États-Unis, la rencontre diffusée sur NBC et ses plateformes partenaires a réuni en moyenne 124,9 millions de téléspectateurs. Le show de la mi-temps assuré par Bad Bunny a même culminé à 128,2 millions de spectateurs, selon Nielsen. Une performance massive, sans toutefois battre le record établi en 2025 par Kendrick Lamar (133,5 millions).

Blockbuster Audience for Super Bowl LX Details:https://t.co/iqIdXmUdMh pic.twitter.com/3lf9NxYRPj — NBC Sports PR (@NBCSportsPR) February 10, 2026

170 000 téléspectateurs en France

Côté français, l’écart reste considérable. Diffusé en pleine nuit sur M6 et beIN Sports, le Super Bowl a permis à M6 de prendre la tête des audiences nocturnes, avec 170 000 téléspectateurs en moyenne lors du concert de la mi-temps, soit 14 % de part d’audience.

Des chiffres modestes, mais cohérents avec l’exposition encore limitée de la NFL dans l’Hexagone. À l’inverse, aux États-Unis, le Super Bowl reste un rendez-vous culturel majeur, capable de fédérer plus d’un tiers de la population devant un seul programme.

Un contraste saisissant, qui illustre l’écart de maturité entre les deux marchés… à quelques mois seulement du premier match NFL de saison régulière programmé à Paris.

