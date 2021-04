Le PSG et Nike gèlent le design du maillot domicile pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu’en 2026

Partenaires depuis 1989 et jusqu’au moins 2032, Nike et le Paris Saint-Germain annoncent un « accord sans précédent » dans l’histoire du football européen.

L’équipementier américain et le club de la capitale ont en effet décidé de « geler » le design du maillot domicile pour les 5 saisons à venir, soit jusqu’à 2026.

A la manière des franchises de sport US qui ne changent quasiment pas de design et couleurs du maillot principal (hors MLS), le PSG arborera pour les années à venir son maillot « Hechter » (BBRBB) de cette saison 2020-2021. « La seule nouveauté sera l’apposition du logo Jordan en remplacement du swoosh pour la saison 2020-2021 » précise Nike. Les designers pourront se rattraper sur les jerseys Away, Third et Fourth qui eux continueront d’évoluer.

« Le maillot domicile 20-21 est la meilleure vente de tous les temps du club parisien »

« Nous sommes fiers de défendre ces couleurs qui ont été à l’origine de la création du club. Comme vous le savez tous, ce maillot déchaîne les passions et les grands moments. Aujourd’hui, nous remettons nos couleurs à l’honneur », a déclaré le Président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi, sur le site officiel du club.

Pour les 50 ans du club célébrés en 2020, le club a retrouvé un maillot domicile mais également extérieur reprenant un design et des couleurs historiques qui ont rapidement séduit les supporters. Deux maillots qui se sont arrachés, Nike précisant que « le maillot domicile 20-21 est la meilleure vente de tous les temps du club parisien » sans toutefois donner de quantités vendues.

Reste à savoir si le club et Nike parviendront à maintenir un niveau de vente suffisant lors des 5 prochaines années et valider ce choix stratégique concernant le maillot Home du PSG. En attendant, cette annonce est déjà une belle opération de communication, notamment après des supporters qui sont actuellement privés de stade et qui s’inquiétaient pour beaucoup des premières fuites du possible maillot du club pour la saison prochaine.

Dans les années à venir, verrons-nous d’autres initiatives de ce genre chez les équipementiers et les clubs sportifs en Europe ?