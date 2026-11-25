La NBA accélère sur son projet de ligue européenne en annonçant un programme d’investissement visant à mobiliser au moins 10 milliards d’euros pour moderniser les infrastructures du Vieux Continent.

La NBA sort les grands moyens pour séduire les investisseurs européens. Ce mercredi 25 novembre, la ligue nord-américaine a dévoilé un projet de programme d’investissement visant à mobiliser au moins 10 milliards d’euros pour accompagner le développement de sa future compétition européenne, en collaboration avec la FIBA.

L’objectif est de construire ou de rénover des arenas, mais également de développer de véritables quartiers de divertissement autour de ces enceintes, intégrant restaurants, commerces, bureaux et espaces publics.

Plusieurs géants de la finance sont associés aux discussions, parmi lesquels Blackstone, Ares Management, Apollo Sports Capital, J.P. Morgan ou encore Sixth Street.

Les grands clubs de foot européen dans le coup ?

« Nous avons pu constater directement à quel point des salles ultramodernes et les aménagements autour de celles-ci peuvent transformer les équipes de basket et communautés qui les entourent », souligne Adam Silver, patron de la NBA.

Cette initiative pourrait notamment convaincre les grands clubs de football européens, comme le PSG, le Real Madrid ou l’AC Milan, de rejoindre le projet.

La NBA a déjà identifié douze villes susceptibles d’accueillir une franchise permanente, dont Paris et Lyon.

Comme le rappelle L’Équipe, les 10 milliards d’euros constituent toutefois un objectif et non un engagement financier acté. Les discussions avec les investisseurs doivent encore se poursuivre.

A lire aussi : Vers une NBA européenne ? L’Euroleague accélère vers un système de franchises