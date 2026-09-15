Le Stade Français va délocaliser un match de Top 14 au Stade de France avant la fin de l’année 2026. Une première en saison régulière depuis 2014.

Douze ans après sa dernière délocalisation, le Stade Français prépare son retour au Stade de France. Le club parisien y disputera une rencontre de saison régulière de Top 14 avant la fin de l’année 2026.

La date et l’adversaire restent à déterminer. Cinq réceptions sont programmées d’ici fin décembre : Lyon, Montpellier, La Rochelle, Vannes et Toulouse. Le club a déjà ouvert une alerte permettant aux supporters d’être informés du lancement de la billetterie.

Des shows légendaires au Stade de France

Entre 2005 et 2014, le Stade Français avait pris l’habitude d’organiser de grandes affiches dans l’enceinte de Saint-Denis, avec dix matchs de Top 14 disputés sur cette période.

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Pour ces retrouvailles, les Soldats Roses entendent renouer avec cette stratégie événementielle en proposant un spectacle dépassant le seul cadre sportif. Les détails du dispositif et l’affiche choisie seront annoncés prochainement.

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