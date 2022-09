Thomas Jolly nommé directeur artistique des cérémonies des Jeux Olympiques de Paris 2024

Ce midi, Paris 2024 a officialisé la nomination de Thomas Jolly en tant que directeur artistique des quatre cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Le projet artistique sera présenté courant 2023.

« Je suis très honoré et fier de devenir le Directeur artistique des Cérémonies de Paris 2024. Lorsque j’ai découvert le concept de la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques sur la Seine, j’ai été frappé par l’incroyable ambition que le comité d’organisation avait posée » précise Thomas Jolly dans un communiqué. « Avec aussi la perspective d’une Cérémonie d’ouverture exceptionnelle pour les premiers Jeux Paralympiques d’été en France, et des Cérémonies de clôture festives au Stade de France, j’ai la conviction que nous pouvons offrir au monde des images uniques en 2024. En ouvrant les Jeux au plus grand nombre, Paris 2024 porte des valeurs dans lesquelles je me reconnais pleinement. Le théâtre que je prône est lui aussi résolument ouvert, parce que je suis convaincu qu’à notre époque, nous avons besoin de nous projeter ensemble vers des idéaux communs. A ce titre, les Cérémonies seront une formidable opportunité de partager un récit collectif, d’affirmer la possibilité d’un « nous » devant les nations du monde entier. »

Qui est Thomas Jolly ?

Dans son annonce du jour, Paris 2024 présente Thomas Jolly comme un « enfant du théâtre public français ».

Agé de 40 ans, ce natif de Rouen, acteur et metteur en scène, dirige depuis 2020 le Centre Dramatique National d’Angers. Remarqué dès ses débuts, il attire l’attention du public avec sa première pièce, Arlequin poli par l’amour de Marivaux, et reçoit en 2015 le prix Jean-Jacques Gautier, qui récompense les jeunes talents du théâtre français. Salué par la critique et les spectateurs, il reçoit le Molière de la mise en scène d’un spectacle de théâtre public en 2015.

Créatif et en recherche permanente d’idées, Thomas Jolly se distingue par une approche artistique « monumentale » et un théâtre qui s’adresse à tous les publics. A travers des mises en scènes audacieuses, son ambition a toujours été de rendre accessible au plus grand nombre un large répertoire. Il s’est notamment manifesté par la mise en scène des trois pièces de Henry VI de Shakespeare, dans un spectacle de 18 heures en continu, auquel il intégra ensuite Richard III pour une représentation inédite de 24 heures.

En novembre 2022, il présentera ainsi le remake de la mythique comédie musicale Starmania, puis en 2023 il mettra en scène Roméo et Juliette à l’Opéra de Paris.

« Pour Paris 2024, confier la direction artistique des Cérémonies à Thomas Jolly est un choix audacieux et cohérent avec notre vision. Avec un parcours déjà riche, Thomas Jolly se place à l’avant-garde de la jeune scène artistique française, créative et ambitieuse. Ses spectacles hors norme sont la preuve qu’il sait casser les codes de son art pour le porter plus haut » ajoute Tony Estanguet, président de Paris 2024. « Thomas Jolly saura imaginer des concepts artistiques inédits pour les Cérémonies de Paris 2024, que ce soit au cœur de Paris, sur la Seine pour la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, sur la Place de la Concorde envisagée pour la Cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques, ou au Stade de France pour les deux cérémonies qui clôtureront ces Jeux historiques en France. »