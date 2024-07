Paris 2024 : Les athlètes autorisés à monter sur les podiums avec les téléphones Samsung offerts (Galaxy Z Flip6 édition Olympique)

Partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Samsung fournira une nouvelle fois des téléphones portables aux athlètes.

Pour la première fois dans l’histoire des JO, les athlètes seront autorisés à grimper sur les podiums avec ces téléphones. Une mesure qui devrait évidemment faire parler.

Historiquement, les sponsors des JO ont toujours été éloignés des sites de compétition et des podiums. Seul Omega, chronométreur officiel, a son logo bien visible. Il y a quelques jours, on apprenait que Louis Vuitton serait facilement identifiable sur le plateau des médailles. Jusque là, les seuls à véritablement profiter de l’exposition des retransmissions étaient les équipementiers (tenues compétition et podium).

En autorisant les téléphones sur les podiums, le CIO ouvre la porte à plus d’activations et de visibilité pour ses partenaires.

Un smartphone exclusif réservé aux athlètes

Pour Paris 2024, le fabricant va offrir un Galaxy Z Flip6 édition Olympique à environ 17 000 athlètes. Une version exclusive qui ne sera pas mise en vente pour le grand public.

Cette Édition Olympique du smartphone pliable est déclinée en jaune et arbore les anneaux des Jeux Olympiques et les agitos Paralympiques. Des téléphones qui seront remis aux athlètes à partir du 18 juillet.

Pour parfaire ce cadeau fait aux athlètes, Samsung s’est associé à Berluti, la maison de luxe qui a dessiné les tenues de l’équipe de France pour la Cérémonie d’Ouverture. Un étui de protection exclusif en cuir Venezia accompagnera chaque appareil doté notamment de Galaxy AI (traduction instantanée et interprète notamment).

« Nous sommes honorés de présenter notre dernier smartphone Galaxy aux athlètes de Paris 2024 et de leur donner l’opportunité de découvrir la puissance et l’intelligence du Galaxy Z Flip6 avant-même son lancement officiel sur le marché. Nous sommes impatients de voir comment notre technologie permettra d’ouvrir l’expérience des athlètes pendant les Jeux Olympiques, qu’il s’agisse de créer de nouveaux liens ou de capturer de souvenirs inoubliables pendant leur séjour à Paris et au-delà » explique Stephanie Choi, vice-présidente exécutive et directrice marketing de la division Mobile eXperience de Samsung Electronics, dans un communiqué.

Des téléphones qui seront autorisés sur les podiums, une première dans les JO !

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, les athlètes seront autorisés à monter sur le podium avec leur téléphone Samsung. L’occasion d’immortaliser « le rêve d’une vie entière » avec un selfie de la victoire !

Jusque là, jamais les athlètes n’ont été autorisé à apporter des effets personnels sur les podiums. Pour Samsung, la visibilité offerte sur les podiums s’annonce intéressante ! Pour rappel, la marque installera des smartphones S24 sur les bateaux des délégations pour filmer la cérémonie d’ouverture sur la Seine au plus proche des sportifs.

Que retrouveront les athlètes dans ce téléphone Samsung des JO Paris 2024 ?

Chaque Galaxy Z Flip6 Édition Olympique sera livré avec une carte eSIM de 100 Go de données 5G en partenariat avec Orange et 2 ans de garantie mondiale Samsung. Un téléphone sur lequel sera déjà présent quelques applications comme Athlete 365, Paris 2024, l’application de transports accréditée ou encore l’assistance téléphonique du CIO. Via Samsung Wallet, un passe sera également préchargé pour accéder à des boissons gratuites sur les distributeurs automatiques situés dans le Village Olympique et Paralympique, en partenariat avec The Coca-Cola Company. De plus, une carte d’accès illimité aux transports publics, en partenariat avec Île-de-France Mobilités, permettra aux athlètes de profiter de Paris et sa région.

« Chaque Galaxy Z Flip6 Édition Olympique sera également doté d’une suite d’applications sur le thème de Paris 2024. Celle-ci comprend notamment PinQuest et Galaxy Experience, qui permettent de collecter et d’échanger des pins physiques et numériques pendant les Jeux ; Olympic Go !, le jeu Olympique officiel ; et Galaxy Skateboard, un nouveau jeu mettant en scène la mascotte de Paris 2024 » ajoute le communiqué.

