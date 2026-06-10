Des États-Unis au Mexique en passant par le Canada, la Coupe du monde 2026 s’appuiera sur 16 stades XXL. Voici les enceintes qui accueilleront le Mondial à 48 équipes.

La Coupe du monde change d’échelle en 2026. Pour la première édition à 48 équipes de l’histoire, la FIFA a sélectionné 16 stades répartis entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Des enceintes mythiques du football mondial aux gigantesques arénas américaines pensées pour le spectacle, ce Mondial promet une démesure inédite. Revue d’effectif.

Trois stades hôtes au Mexique

Le Mexique comptera trois stades hôtes. Le plus emblématique reste évidemment l’Estadio Azteca de Mexico. Véritable monument du football mondial, il deviendra le premier stade de l’histoire à accueillir trois Coupes du monde après les éditions 1970 et 1986. C’est là que Pelé puis Diego Maradona ont marqué l’histoire du tournoi.

Les villes de Guadalajara et Monterrey accueilleront également des matches grâce aux stades Akron et BBVA, deux enceintes modernes déjà habituées aux grands événements internationaux.

Sport Buzz Business avait d’ailleurs été voir en 2023 un match du championnat mexicain dans le stade des Rayados de Sergio Ramos. Cette enceinte est considérée comme une des plus belles du monde, avec une tribune qui offre une vue imprenable sur une montagne.

Deux enceintes au Canada

Le Canada disposera de deux stades. Toronto Stadium accueillera notamment le premier match de la sélection canadienne, tandis que le BC Place Vancouver, célèbre pour son toit fermé, avait déjà reçu la finale de la Coupe du monde féminine 2015.

Et les 11 autres aux Etats-Unis

Mais l’essentiel de la compétition se jouera aux États-Unis, avec 11 stades retenus par la FIFA. Parmi eux, plusieurs symboles du gigantisme du sport américain. Le MetLife Stadium de New York New Jersey accueillera la finale du Mondial 2026. De son côté, l’AT&T Stadium de Dallas sera la plus grande enceinte du tournoi avec près de 94.000 places.

La FIFA a également sélectionné le SoFi Stadium de Los Angeles, considéré comme l’un des stades les plus technologiques du monde depuis son inauguration en 2020. Le Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, avec son spectaculaire toit rétractable, ou encore le Hard Rock Stadium de Miami, déjà connu pour accueillir la Formule 1 et le Masters 1000 de tennis, figurent aussi parmi les places fortes de cette édition.

De vrais stades à l’américaine

La liste des stades américains comprend également le Gillette Stadium de Boston (où les Bleus joueront leur troisième et dernier match de poule contre la Norvège), le NRG Stadium de Houston, le Arrowhead Stadium de Kansas City, réputé pour son ambiance assourdissante, le Lincoln Financial Field de Philadelphie, le Levi’s Stadium de San Francisco Bay Area et le Lumen Field de Seattle.

Au-delà du football, ces enceintes illustrent surtout la stratégie de la FIFA pour cette Coupe du monde 2026 : faire du tournoi un événement global mêlant sport, entertainment, technologie et hospitalité premium.

Plusieurs stades disposent d’écrans géants spectaculaires, d’espaces VIP ultra-développés et de dispositifs immersifs inspirés du modèle américain du divertissement. Un Mondial pensé à très grande échelle.

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