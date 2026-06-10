Partenaire de l’écurie Williams, Wilkinson Sword lance une campagne décalée autour de la préparation des pilotes et des supporters de Formule 1.

Wilkinson Sword et l’écurie Atlassian Williams F1 Team passent à la vitesse supérieure dans leur partenariat. La marque de rasage a dévoilé « un partenariat à la perfection », une campagne imaginée pour engager les fans de Formule 1 tout au long de la saison 2026.

Au cœur du dispositif, un film met en scène le « maître des lames » de Wilkinson Sword dans le rôle fictif de premier directeur du « smooth » de l’écurie britannique. Aux côtés du directeur d’équipe James Vowles, il accompagne les pilotes Carlos Sainz, Alex Albon et Luke Browning dans leur préparation avant un Grand Prix.

Les fans invités à partager leur propre rituel

L’opération repose sur un parallèle entre les valeurs de la marque et celles de la Formule 1 : précision, préparation, maîtrise et recherche de performance. Au-delà du film, la campagne se déploiera sur les réseaux sociaux, en publicité digitale, en magasin et à travers plusieurs activations destinées aux supporters.

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Les fans sont notamment invités à partager leurs propres rituels d’avant-course via les hashtags #GetRaceReady et #PartnersInSmooth.

Pour Wilkinson Sword, ce partenariat avec Williams permet de moderniser son image et de dépasser la simple visibilité sur une monoplace, en créant une plateforme de contenus et d’interactions autour de la passion de la F1.

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